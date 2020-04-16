У Чорнобильській зоні знову пожежа

У Чорнобильській зоні відчуження знову починаються пожежі сухого трав'яного настилу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

“Піщана буря роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Також є нові вогнища на території Біосферного заповідника неподалік від Дітяток“, – пише він.

Gepostet von Yaroslav Yemelianenko am Donnerstag, 16. April 2020

Доповнено. 19:30

Водночас в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що в Зоні відчуження триває ліквідація тління сухих дерев, торф’яників і пеньків на окремих ділянках.

“Загрози для критичних об’єктів, таких як “Укриття” , “Вектор” та інших немає“, – йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що радіаційний фон в Київській області і Києві знаходиться в нормі.

Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.