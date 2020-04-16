У Чорнобильській зоні знову пожежа

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.
“Піщана буря роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Також є нові вогнища на території Біосферного заповідника неподалік від Дітяток“, – пише він.
Gepostet von Yaroslav Yemelianenko am Donnerstag, 16. April 2020
Доповнено. 19:30
Водночас в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що в Зоні відчуження триває ліквідація тління сухих дерев, торф’яників і пеньків на окремих ділянках.
“Загрози для критичних об’єктів, таких як “Укриття” , “Вектор” та інших немає“, – йдеться в повідомленні.
Також підкреслюється, що радіаційний фон в Київській області і Києві знаходиться в нормі.
Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
- 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на 07:00 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових джерела загоряння.
- Станом на 7:15 15 квітня пожежа в зоні Чорнобиля не активна. Наразі там тліють пеньки і деревина. Осередки тління продовжують гасити.