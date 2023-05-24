російсько-українська війна
16:37 На околицях Бахмута українські військові дроном «Пегас» знищили ворожий безпілотник (відео)
16:33 В «Енергоатомі» схвильовані щодо поточної ситуації на ЗАЕС: окупація станції може завершиться Чорнобильською трагедією
16:26 Торік у Фінляндії зареєстрували найбільше переїздів росіян за останні 30 років
16:07 Російські загарбники продовжують мілітаризацію території ЗАЕС
16:03 «Миротворча місія»: у Ватикані повідомили ім‘я спецпосланця до України
16:01 У Черкасах арештували активи росіянина, чиї компанії постачають продукти Путіну
15:47 У Києві перейменували вулицю Пироговського на честь українського літературознавця Григорія Кочура
15:38 Польща придбає підводні човни — міністр оборони
15:28 Вагнерівців звинувачують у зґвалтуваннях та масових вбивствах в Африці задля контролю над золотодобуванням
15:25 Виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів, імпорт та експорт зараз не здійснюються – «Укренерго»
15:04 У Greenpeace заявили, що переробка пластику може зробити його більш токсичним для навколишнього середовища
15:01 Воєнний стан, мобілізація, закриті кордони: Пригожин розповів, що повинен зробити Кремль, аби не «про***ти» країну
14:56 «Укргідроенерго» скорочує витрати на ремонт пошкоджених ГЕС через дефіцит коштів
14:40 Попри війну, Україна продовжує пропускати через свою територію газ та нафту з Росії
14:25 Україна та Польща підписали меморандум про співпрацю в інвентаризації втрат культурної спадщини внаслідок збройної агресії РФ
14:18 Netflix дозволив спільно використовувати один обліковий запис за додаткову плату
14:11 Японія не планує вступати до НАТО — прем’єр-міністр
14:03 Зеленський провів засідання Ставки: обговорили концепцію розвитку української авіації
13:42 «Нафтогаз» запустив нову свердловину, яка даватиме 580 тис. кубометрів газу на добу
13:38 Microsoft запускає низку масштабних продуктів на основі ШІ
13:30 983 дитини поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
13:29 СБУ затримала одного з організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня
13:15 Олексій Резніков зустрівся з очільником Міноборони Великої Британії: обговорили питання продовження підготовки військових ЗСУ
13:04 Американський актор Хоакін Фенікс зніметься у гей-фільмі режисера Тодда Хейнса
12:44 ЗСУ почнуть навчатися використовувати танки Abrams приблизно наступного тижня — Пентагон
12:03 Український та іспанський міністри обговорили експорт української агропродукції
Допомагають перемагати
11:51 Фонд Притули передав військовим понад 1 170 засобів зв’язку минулого місяця
11:43 Через російські обстріли знестремлено тисячі споживачів на Донеччині та Сумщині – Міненерго
11:27 Окупанти перекривали рух Кримськім мостом: виднівся дим
Партнерський матеріал
11:20 Трасування променів – майбутнє мобільних ігор
11:04 На Донеччині викрито російського агента, який передавав окупантам дані про позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою
10:57 Нідерланди виділять €260 млн на боєприпаси 155-мм калібру для України

В «Енергоатомі» схвильовані щодо поточної ситуації на ЗАЕС: окупація станції може завершиться Чорнобильською трагедією

Президент української державної атомної компанії "Енергоатом", оператора ЗАЕС Петро Котін побоюється, що російська окупація Запорізької атомної електростанції може завершитися масштабною аварією з викидом радіації.

Середа, 24 травня 2023, 16:33
Підтримати

Джерело: “Голос Америки”.

Як зауважив Котін, “рівень божевілля у цих окупантів різний”. Очільник компанії побоюється намірів і планів загарбників, оскільки на станції знаходиться багато ядерного матеріалу: шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен поруч із реактором.

Наголошено, що у разі їхнього пошкодження можливий викид радіації.

“Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про “масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми”. А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення”,– пояснив Котін.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі розробляє новий план щодо безпеки Запорізької атомної електростанції.

Два співрозмовники, знайомих з переговорами, повідомили, що план очільника МАГАТЕ включає п’ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на ЗАЕС, заборона стріляти з ЗАЕС та в бік нього, включаючи заборону нападати на персонал на території станції, захист усіх систем безпеки та безпеки на АЕС, захист всіх зовнішніх ліній електропередач, та моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Водночас на тлі загрози з боку РФ, що зростає, Україна працює над тим, щоб створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції.

“Зараз “Укренерго” відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, щоб змусити Росію піти із ЗАЕС і зробити навколо станції демілітаризовану зону”, – зазначив Денис Шмигаль.

Зауважимо, що у ніч на 22 травня всьоме відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ , з якої живилась Запорізька АЕС. Це відбулося внаслідок російських обстрілів.

Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС.

Теги: Чорнобильська АЕС, "Енергоатом", війна, ЗАЕС, Котін, небезпека, окупація ЗАЕС, радіація, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook