В «Енергоатомі» схвильовані щодо поточної ситуації на ЗАЕС: окупація станції може завершиться Чорнобильською трагедією

Джерело: “Голос Америки”.

Як зауважив Котін, “рівень божевілля у цих окупантів різний”. Очільник компанії побоюється намірів і планів загарбників, оскільки на станції знаходиться багато ядерного матеріалу: шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен поруч із реактором.

Наголошено, що у разі їхнього пошкодження можливий викид радіації.

“Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про “масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми”. А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення”,– пояснив Котін.

Нагадаємо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі розробляє новий план щодо безпеки Запорізької атомної електростанції.

Два співрозмовники, знайомих з переговорами, повідомили, що план очільника МАГАТЕ включає п’ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на ЗАЕС, заборона стріляти з ЗАЕС та в бік нього, включаючи заборону нападати на персонал на території станції, захист усіх систем безпеки та безпеки на АЕС, захист всіх зовнішніх ліній електропередач, та моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

Водночас на тлі загрози з боку РФ, що зростає, Україна працює над тим, щоб створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції.

“Зараз “Укренерго” відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, щоб змусити Росію піти із ЗАЕС і зробити навколо станції демілітаризовану зону”, – зазначив Денис Шмигаль.

Зауважимо, що у ніч на 22 травня всьоме відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ , з якої живилась Запорізька АЕС. Це відбулося внаслідок російських обстрілів.

Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС.