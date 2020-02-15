У Франції зафіксовано першу в Європі смерть від китайського коронавірусу. Жертвою захворювання став турист із КНР.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами французької влади, 80-річний китайський турист помер у лікарні Біша в Парижі внаслідок ускладнень, які спровокував коронавірус. Чоловік приїхав із провінції Хубей (епіцентру спалаху коронавірусу) 16 січня і був поміщений на карантин до лікарні 25 січня.

Його 50-річна дочка також інфікована коронавірусом і продовжує перебувати в лікарні у Франції.

Крім того, госпіталізовано ще п’ятьох людей. Це громадяни Великобританії, які заразилися від свого знайомого британця, перебуваючи на французькому гірськолижному курорті.

“Ми повинні підготувати нашу систему охорони здоров’я до можливого пандемічного поширення вірусу і, отже, поширення вірусу по всій Франції”, – зазначила в зв’язку з цим міністр охорони здоров’я Франції Аньєз Бузін.

Раніше були зареєстровані три смертельні випадки за межами материкового Китаю – в Гонконзі, на Філіппінах і в Японії, повідомляє британське агентство ВВС.

У самому Китаї від коронавірусу померли 1523 людини (в основному в провінції Хубей). Загальна кількість випадків захворювання в Китаї перевищила 66 тисяч.

За межами материкового Китаю було зареєстровано понад 500 випадків зараження в 26 країнах.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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