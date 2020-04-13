Facebook використовує мікрофон для підслуховування, щоб надалі продавати користувачам більш цілеспрямовану рекламу.

Про це повідомляє канадська медіакомпанія Vice.

У компанії Facebook визнали, що прослуховують розмови користувачів.

Після розслідування, проведеного медіакомпанією Bloomberg, соціальна мережа визнала, що наймала сторонніх підрядників для розшифровки аудіоповідомлень, якими користувачі обмінювалися в додатку Messenger.

У компанії стверджують, що користувалися “повністю деідентіфіцірованнимі звуковими фрагментами, використовуваними для поліпшення AI-транскрипції (для розпізнання повідомлень за допомогою штучного інтелекту – ред.) Повідомлень від людей”.

Facebook стверджує, що практика нині припинена, принаймні, тимчасово. Однак докази, що Facebook використовував зібрану інформацію для продажу реклами відсутні.

“Так само, як Apple і Google, ми припинили перевірку звуку понад тиждень тому”, – повідомив представник компанії в електронному повідомленні.

Представник Facebook також повідомив VICE News, що така практика “дуже поширена в технологіях”.

Відзначимо, тиждень тому, в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Amazon, Apple, Google і Microsoft слухають аудіо з призначених для користувача пристроїв. Крім того, Amazon наймає тисячі людей, щоб слухати те, що користувачі говорять про своїх шпальтах на базі Alexa.

Раніше стало відомо, що Zoom не забезпечує наскрізне шифрування відеодзвінків. Крім того, на платформу Zoom подали в суд через приховане поширення персональних даних.

Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.