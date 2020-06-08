Про це повідомляє популярна газета штату Міннесота Star Tribune.

Уточнюється, що дев’ять членів міської ради Міннеаполіса заявили, що почнуть “процес припинення діяльності поліцейської дільниці”.

“Ми розуміємо, що у нас немає всіх відповідей про те, як виглядає майбутнє без поліції, але у наших громадян є. Ми зобов’язуємося протягом наступного року взаємодіяти з кожним добровільним членом спільноти в місті Міннеаполіс, щоб визначити, як виглядає безпека для вас” , – сказали вони в підготовленій заяві.

На думку представників місцевої влади, “десятиліття зусиль з реформування поліції” продемонстрували, що департамент поліції не можна реформувати так, щоб поліцейські несли відповідальність за свої дії.

При цьому ініціативна група членів міської ради поки що не надала єдиного бачення того, яким чином і на що може бути замінена поліцейська діяльність в місті.

У свою чергу представники організації Black Vision заявили, що “ніколи не зверталися в поліцію за допомогою або з проханням піклуватися про безпеку”. В організації назвали заяву членів ради про розформування поліцейського департаменту в місті історичною.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.