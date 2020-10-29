Рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності для посадових осіб за помилкове декларування може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму з Євросоюзом.

Про це йдеться в листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, текст якого опинився в розпорядженні видання “Європейська правда”.

Відзначається, що в ЄС стурбовані з приводу рішення КСУ.

“Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України No 13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму”, – наголошується в листі.

Однією з офіційних причин для запуску механізму призупинення “безвізу” може стати відхід третьої держави від критеріїв, в результаті виконання яких був введений безвізовий режим.

У листі йдеться, що прийняті КСУ і Окружним адміністративним судом Києва рішення про діяльність антикорупційних органів не залишилися без уваги європейських партнерів України, викликали стурбованість Європейської служби зовнішніх дій і Єврокомісії. В ЄС нагадують, що питання боротьби з корупцією є пріоритетним в порядку денному реформ в Україні, як і незалежні антикорупційні органи.

У листі наголошується, що незалежність, інституційна спроможність і стійкість антикорупційної інфраструктури є критерієм для досягнення низки короткострокових і стратегічних цілей у відносинах з Євросоюзом, серед яких:

• збереження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС;

• співпраця з Міжнародним валютним фондом (є передумовою для отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1,2 млрд євро для фінансово-економічної стабілізації в нашій країні);

• інтеграція в енергетичний ринок ЄС (мова йде про незалежність НКРЕКП);

• поширення в Україні режиму внутрішнього ринку в сфері телекомунікацій, укладення угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг (незалежність НКРЗІ)

• інтеграція в єдиний цифровий ринок (незалежність Національного офісу інтелектуальної власності) та інше.

“Враховуючи зазначене та з метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі строки створити робочу групу високого рівня із опрацювання змін до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради України, Офісу президента України, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства”, – йдеться в листі.

Також наголошується, що ключовим завданням такої робочої групи слід визначити опрацювання змін до Конституції України, які, серед іншого, передбачали б повноваження Верховної Ради створювати держоргани зі спеціальним статусом.