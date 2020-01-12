В Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розміщуються американські військові.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У заяві іракських військових з цього приводу зазначається, що поранення отримали чотири людини, двоє з яких – офіцери.

Відзначається, що військова база розташована в 80 кілометрах на північ від Багдада.

Зокрема, військові джерела ідентифікували поранених як іракських солдатів. Вони сказали, що сім мінометних бомб потрапили на злітно-посадкову смугу.

При цьому Сполучені Штати Америки не повідомляють про втрати серед своїх військовослужбовців.

У заяві іракських військових не говориться, хто стояв за атакою, і не згадується про посилення напруженості у відносинах між Сполученими Штатами та Іраном, які минулої середи випустили ракети по двох військових базах у Іраку, в яких знаходяться війська США.

Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.

У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околиць, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.