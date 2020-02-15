Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф дав свою оцінку ймовірності відкритого військового протистояння між Вашингтоном і Тегераном.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

Міністр вважає, що за крок від війни Іран та США були в той день, коли стало відомо про авіаудар, в результаті якого загинув лідер іранських військових Касем Сулеймані.

На даний момент відносини між країнами залишаються такими ж напруженими.

“Ми були дуже близькі до війни”, – заявив Заріф.

Також Заріф розповів про те, що після того як відбулася ліквідація Сулеймані, Іран отримав від держсекретаря США Майка Помпео лист, який назвав “вкрай недоречним”. За його словами, в листі були “неприкриті погрози на адресу Тегерану”.

Які саме це були погрози – міністр не відповів.

“Нехай він сам розповість, що було в тому листі”, – сказав він.

Також Заріф прокоментував іранські удари по американській базі в Іраку. Він сказав, що це було попередження, нагадування Америці про те, що Іран також здатний діяти рішуче.

“Нашою метою було продемонструвати США, що якщо вони будуть вбивати громадян Ірану, то завдамо удару у відповідь”, – підкреслив Заріф.

У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.