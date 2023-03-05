В Ірані сотні дівчат зазнали ймовірних нападів з отруєнням, які сталися у десятках шкіл. Деякі чиновники вважають, що дівчат могли отруїти навмисно жорсткі ісламістські групи, які виступають проти освіти для жінок.

Про це повідомило Reuters.

Стурбовані батьки протестували у столиці Ірану Тегерані та інших містах, оскільки останніми місяцями нез’ясовані хвороби вражали школярок.

За словами глави МОЗ Абдолреза Рахмані Фазлі, дівчата зазнали нападу “легкої отрути”. Постраждалі скаржилися на нудоту, прискорення серцебиття або головний біль. Reuters не вдалося перевірити ці дані.

“Під час польових досліджень було виявлено підозрілі зразки, які досліджуються… для виявлення причин захворювання студентів, і результати будуть опубліковані якнайшвидше”, — сказав іранський міністр.

Станом на суботу, 4 березня, хвороба вразила понад 30 шкіл щонайменше в 10 провінціях Ірану, яких всього 31. Фіксувалося, як батьки збираються в школах, щоб відвезти своїх дітей додому, а деяких учнів шпиталізували “швидкими” або автобусами.

Батьки приходили до будівлі Міністерства освіти на заході Тегерана на знак протесту проти хвороб. Зібрання переросло в антиурядову демонстрацію. Мітингувальники вигукували “Басідж, гвардія, ти наш ІДІЛ”, порівнюючи Корпус вартових революції та інші сили безпеки з угрупованням “Ісламська держава”

Спалах отруєння серед дівчаток стався в критичний момент для священнослужителів Ірану. Раніше вони зіткнулися з місяцями антиурядових протестів, викликаних загибеллю 22-річної Махси Аміні під вартою поліції моралі через дрес-код.

Школярки брали активну участь в антиурядових протестах, які почалися у вересні 2022 року. Вони знімали обов’язкові хустки в класах, рвали фотографії верховного лідера аятолли Алі Хаменеї та закликали до його смерті.

В ООН закликали провести прозоре розслідування ймовірних нападів. Утім Іран назвав іноземне втручання “поспішною реакцією”.

“Одним із безпосередніх пріоритетів уряду Ірану є якнайшвидше розв’язання цього питання та надання задокументованої інформації, щоб розв’язати проблему родин (постраждалих, – ред.) і притягнути до відповідальності винних і (знайти, – ред.) причини”, — заявив представник МЗС Насер Канаані державним ЗМІ.