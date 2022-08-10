На думку Сполучених Штатів, російські офіційні особи прибули до Ірану, де почали вчитись користуватись іранськими бойовими БПЛА. Це - остання ознака того, що Москва дійсно має намір придбати безпілотники у Тегерану для використання їх у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Один з американських чиновників на умовах анонімності повідомив CNN, що протягом останніх декількох тижнів російські посадовці перебували на навчаннях в Ірані у межах договору щодо передачі безпілотників з Ірану до РФ.

Вперше про те, що російські посадовці відвідують Іран стало відомо у липні цього року. Тоді повідомлялось, що принаймі двічі делегація РФ була на одному з іранських аеродромів, де спостерігала за роботою бойових БПЛА.

Іран демонстрував Росії безпілотники Shahed-191 та Shahed-129 у червні 2022 року на аеродромі Кашан, що на півдні Тегерану. Ці типи БПЛА мають можливість нести високоточні ракети.

У липні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван вперше заявив, що РФ хоче придбати сотні бойових безпілотників в Ірану для застосування їх у війні проти України. Однак в іранському МЗС тоді заперечили, що будуть продавати Росії свої БПЛА,

Українські військові на полі бою зазвичай використовують турецькі БПЛА Bayraktar, за допомогою яких знищують російські командні пункти, танки, ЗРК. Російські армійці, своєю чергою, користують БПЛА типу “Ордлан-10”, застосовуючи їх для розвідки та радіоелектронної боротьби.

Однак росіяни докладають всіх зусиль, аби поповнити свої запаси. Це і змушує їх звертатись за допомогою до інших країн, зокрема до Ірану, вважають у США. Тісна співпраця Москви та Ірану також демонструє необхідність американцям зберегти свій вплив та присутність на Ближньому Сході.

Україна також шукає допомоги в іноземних союзників та просить у США надати потужні БПЛА “Gray Eagle”, проте Білий дім відмовляє у цьому проханні, оскільки побоюється, що Кремль сприйме це як “надмірну ескалацію”.