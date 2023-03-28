В Івано-Франківській області вирішили скоротити комендантську годину. Від 29 березня почнуть діяти нововведення.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.

За її словами, до неї упродовж тривалого часу надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години.

Рішення про зміну комендантської години ухвалили під час засідання Ради оборони області. Відтепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.

“Додам, що в опитуванні взяли участь понад 21 тисяча людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години. Також зазначу, що в сусідніх областях встановлено таку ж тривалість комендантської години”, – додала Онищук.

На початку березня комендантську годину змінили в Одеській області, пізніше у Києві. У зв’язку з цим з 26 березня роботу столичного метро вирішили подовжити на годину.

Також у Полтавській області місцева влада заявила про скорочення тривалості комендантської години. Рішення ухвалили на прохання аграріїв.