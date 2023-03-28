Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.
За її словами, до неї упродовж тривалого часу надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години.
Рішення про зміну комендантської години ухвалили під час засідання Ради оборони області. Відтепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.
“Додам, що в опитуванні взяли участь понад 21 тисяча людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години. Також зазначу, що в сусідніх областях встановлено таку ж тривалість комендантської години”, – додала Онищук.
На початку березня комендантську годину змінили в Одеській області, пізніше у Києві. У зв’язку з цим з 26 березня роботу столичного метро вирішили подовжити на годину.
Також у Полтавській області місцева влада заявила про скорочення тривалості комендантської години. Рішення ухвалили на прохання аграріїв.
- Під час комендантської години заборонено роботу розважальних закладів. За дотриманням цих правил буде посилено нагляд.
- Міністерство внутрішніх справ поки що не буде скасовувати комендантську годину у жодному з українських регіонів. У відомстві вважають, що ще зарано ухвалювати таке рішення.