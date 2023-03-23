Вже з 26 березня у Києві мають намір скоротити комендантську годину: в Києві вона діятиме з 00:00 до 05:00 щодня. Водночас планується продовжити роботу громадського транспорту та магазинів. Так, роботу столичного метро подовжать на одну годину.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Пасажирів закликали звернути увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час з урахуванням проходження останніх поїздів на лініях. Детальна інформація про роботу кожної станції за посиланням.

Питання скорочення комендантської години розглядалось регулярно та опрацьовували спільно з командуванням Угруповання сил і засобів оборони міста Києва.

Водночас усі підземні станції працюють у цілодобовому режимі як укриття.

Прохід на станцію в комендантську годину під час повітряної тривоги:

при вході в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ – посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;

уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

У КМВА нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби можуть провести огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.