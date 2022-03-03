Про це повідомляє Служба безпеки України.
На відео показують, що в загарбників були при собі книги, посібники, різноколірні олівці та зошити. Саме оснащення не сучасне, а близько 1986-1988 років виготовлення.
“Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе “однією з найсильніших армій світу”… А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забули”, – йдеться у повідомленні.
Серед них є “Підручник сержанта ракетних військ”, розтиражований ще за часів СРСР. Зокрема, там є посібник, як стріляти з артилерійської зброї.
- Нагадаємо, російські полонені поліціянти, які їхали на Київ спільно з бойовиками, розповіли українським медіа, як відбувався наступ та які були плани у ЗС РФ.
- За даними Президента України Володимира Зеленського, українські захисники за тиждень бойових дій побороли майже 9 тисяч російських загарбників.
- Військові сили РФ завдали ракетного удару поблизу Південного залізничного вокзалу в Києві, де наразі в очікуванні на евакуацію перебувають тисячі українських жінок та дітей.
- Російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже скеровують курсантів військових училищ, оскільки у РФ закінчуються людські ресурси.
- В Україні кадирівці готувалися до вбивства президента Володимира Зеленського та топчиновників його адміністрації. Однак виявилося, що спецоперацію “злили” аноніми із російського ФСБ.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що Українська держава вже 147 годин бореться з російським вторгненням. За цей час характер подій дуже змінився.