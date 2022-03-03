Про це повідомляє Служба безпеки України.

На відео показують, що в загарбників були при собі книги, посібники, різноколірні олівці та зошити. Саме оснащення не сучасне, а близько 1986-1988 років виготовлення.

“Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе “однією з найсильніших армій світу”… А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забули”, – йдеться у повідомленні.

Серед них є “Підручник сержанта ракетних військ”, розтиражований ще за часів СРСР. Зокрема, там є посібник, як стріляти з артилерійської зброї.