Відповідні фото опублікувало агентство УНН.

Незважаючи на карантинні обмеження, деякі люди прийшли на службу з дітьми.

Утворилася черга і в церкві на Березняках.

Фото: УНН

Нагадаємо, що сьогодні – 11 день карантину у зв’язку з пандемією коронавируса.

Варто зазначити, що у віруючих пропуск недільної служби без поважної на те причини є важким гріхом.