Відповідні фото опублікувало агентство УНН.
Незважаючи на карантинні обмеження, деякі люди прийшли на службу з дітьми.
Утворилася черга і в церкві на Березняках.
Фото: УНН
Нагадаємо, що сьогодні – 11 день карантину у зв’язку з пандемією коронавируса.
Варто зазначити, що у віруючих пропуск недільної служби без поважної на те причини є важким гріхом.
- Раніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) оприлюднила схеми маршрутів громадського транспорту, який продовжить роботу під час карантину.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.