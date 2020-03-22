Сьогодні, 22 березня, біля входу в київські храми утворилися черги з бажаючих потрапити на недільну службу.

Відповідні фото опублікувало агентство УНН.

Незважаючи на карантинні обмеження, деякі люди прийшли на службу з дітьми.

Утворилася черга і в церкві на Березняках.

Фото: УНН

Нагадаємо, що сьогодні – 11 день карантину у зв’язку з пандемією коронавируса.

Варто зазначити, що у віруючих пропуск недільної служби без поважної на те причини є важким гріхом.