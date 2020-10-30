В Конституційному суді України пояснили, що декларування доходів осіб, які здійснюють публічну владу, є вимогою в будь-якій сучасній демократичній країні.

Про це повідомили на сайті КСУ.

В заяві сказано, що антикорупційна реформа в Україні стала “незаперечною вимогою суспільства”.

В КСУ наполягають, “що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися з дотриманням принципу конституційності і без порушення принципу незалежності судової влади”.

“Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, Конституційний суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, в яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб’єктів злочину, а відсильні норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів. як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації можуть бути притягнуті особи, які не можуть бути учасниками правовідносин по декларуванню, а тому свідомо не виконали такого обов’язку”, – сказано в повідомленні.

Також в КСУ вказали, що потрібно ввести антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, а саме: юридичну визначеність, передбачуваність, пропорційність і співмірність.

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.