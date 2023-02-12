В Литві зібрали понад 7 млн євро на закупівлю ізраїльських радарів для України

Литовці зібрали понад сім мільйонів євро на закупівлю радарів, котрі спорядять Україні. Вони допоможуть ефективніше захищатися від обстрілів російської авіації.

Про це мовить PolskieRadio.

Метою акції було зібрати п’ять мільйонів євро на закупівлю радарів ізраїльського виробництва. Однак результати виявилися набагато кращими, до допомоги українцям долучаються як звичайні громадяни, так і громадські діячі, приватні компанії та організації.

Ізраїльські радари можуть виявляти будь-які типи об’єктів, незалежно від їх розміру чи швидкості. Нинішня сума дозволить закупити сім приладів, які одразу передадуть Україні.

Одначе, збір коштів досі триває, адже організатори сподіваються зібрати загалом 10 млн євро до 24 лютого.

Це не перша така соціальна акція в Литві. Навесні минулого року литовці за кілька днів зібрали п’ять мільйонів євро на купівлю турецького безпілотника Bayraktar для ЗСУ.