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В Литві зібрали понад 7 млн євро на закупівлю ізраїльських радарів для України

Литовці зібрали понад сім мільйонів євро на закупівлю радарів, котрі спорядять Україні. Вони допоможуть ефективніше захищатися від обстрілів російської авіації.

Неділя, 12 лютого 2023, 22:38
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Про це мовить PolskieRadio.

Метою акції було зібрати п’ять мільйонів євро на закупівлю радарів ізраїльського виробництва. Однак результати виявилися набагато кращими, до допомоги українцям долучаються як звичайні громадяни, так і громадські діячі, приватні компанії та організації.

Ізраїльські радари можуть виявляти будь-які типи об’єктів, незалежно від їх розміру чи швидкості. Нинішня сума дозволить закупити сім приладів, які одразу передадуть Україні.

Одначе, збір коштів досі триває, адже організатори сподіваються зібрати загалом 10 млн євро до 24 лютого.

Це не перша така соціальна акція в Литві. Навесні минулого року литовці за кілька днів зібрали п’ять мільйонів євро на купівлю турецького безпілотника Bayraktar для ЗСУ.

Зауважимо, 5 лютого глава Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив, що литовці зібрали шість мільйонів євро на придбання ППО для України.

3 лютого литовці за годину зібрали більш ніж один мільйон євро на радари для Збройних сил України.

Абсолютний рекорд. Світовий. Литовці зібрали 1 006 000 євро на радари для України за одну годину. Литовська IT-компанія Tesonet подвоїть суму до 2 012 000 євро. За одну годину. Наш народ буде з Україною до самого кінця. До перемоги!”  повідомив тоді журналіст Андрюс Баліс Тапінас.

Зазначимо, що 30 січня у Литві стартувала акція на підтримку України з метою збирання коштів для придбання та доставлення радарів для спостереження за повітряним простором.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року литовці зібрали 250 тисяч доларів на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів та дали йому назву “Peace Дец”.

Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його “PEACE Дец”,  зазначив Андрюс Баліс Тапінас.

Ще раніше литовський журналіст збирав кошти на турецький дрон Bayraktar для України. Тоді компанія заявила, що не братиме грошей за цей безпілотник і подарує його ЗСУ.

Теги: допомагають перемагати, допомога Україні, кошти, литовці, підтримка України, Литва

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