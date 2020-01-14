Про це в інтерв’ю LB.ua заявив президент МАУ Євген Дихне.

Спочатку в МАУ планували розширювати географію польотів конкретно по Ірану, але після краху їх літака плани змінилися.

Через те, що простір над Іраном для МАУ закрито – значно збільшується час перельоту за деякими напрямками, або ж потрібна дозаправка. Як приклад, через територію Ірану в ОАЕ летіти 5,5 – 6 годин, а облітаючи – трохи більше восьми, з огляду на необхідність дозаправки в Ларнаці.

“Бангкок напевно ми закриємо. Зараз ми літаємо туди вже в збиток. Просто вивозимо пасажирів, які купили заздалегідь квитки. Зараз сезон відпочинку, і ми просто повинні довиконати зобов’язання перед масовим туризмом. Після цього періоду даний напрямок ми закриємо. Дубай під питанням. Як його виконувати, яким повітряним судном? Ми “девятисоткою” (Boeing 737-900 – ред.), найважчою, не долітаємо туди без посадки. Зараз сісти можна в Ларнаці або в Анталії на дозаправку. Варіанти є, якщо ми вважатимемо їх доцільними. Нам же ще потрібно конкурувати з тими, хто не облітає цей район”, – пояснив Дихне.

Аналогічна ситуація з Пекіном (Китай).

“Ми його відновимо тільки в разі, якщо ми повернемося колись до первісного маршруту. Цей маршрут був неможливим спочатку до виконання, він не конкурентний за часом – плюс три години колом, занадто багато палива витрачалося на обліт. У тих цінових категоріях, в яких обслуговується цей рейс, ми не могли його виконувати далі. Його треба було закривати значно раніше”, – зазначив президент МАУ.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.