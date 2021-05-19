У Міннеаполісі (США) невідомий чоловік скоїв акт вандалізму, пошкодивши меморіал Джорджу Флойду, який помер під час затримання поліціянтом Дереком Шовіном.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

На відеоролику з місця подій видно, що зловмисник під’їхав до меморіалу, що розташований у кварталі, де вбили Джорджа Флойда, на своєму автомобілі. Це сталося у неділю, 16 травня, близько 2-ї ночі.

Чоловік припаркував авто, вийшов з нього й почав знищувати меморіал, зриваючи банери руху Black Lives Matter.

Потім зловмисник повернувся до автомобіля, взяв сокиру та знов почав руйнувати меморіал.

Однак небайдужі люди почали робити йому зауваження та вимагали припинити агресивні дії. Чоловік пішов геть, але забув свою сокиру.

В Instagram-акаунті меморіалу з’явилося кілька фото після погрому. Деякі конструкції майже не постраждали.

“З нами все добре”, – йдеться у повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений George Floyd Square (@38thandchicagogfs)



У поліції наразі не готові коментувати цю подію.

Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.