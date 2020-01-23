Про це він заявив на брифінгу, який транслюється на Facebook-сторінці МОЗ.

“Інкубаційний період нового коронавірусу, то є період від контакту до появи перших сімпотомов, становить від 2 до 12 днів. У людини в інкубаційному періоді немає ніяких симптомів. Шляхи передачі цього коронавірусу сьогодні також встановлюються”, – зазначив Віктор Ляшко.

Він також розповів, що іспанські колеги підтвердили, що 80% геному китайського вірусу відповідає геному вірусу атипової пневмонії, спалах якої був у 2002-2003 роках. Тоді захворіло 8 тис. людей по всьому світу, з яких 10% випадків закінчилися летально.

“Але в Україні на той момент не було зафіксовано жодного випадку захворювання”, – зазначив Ляшко.

У відомстві також підкреслили, що в Україні для визначення коронавірусу є загальний тест, але саме для виявлення нового китайського вірусу – немає. ВООЗ визначила дві референс-лабораторії в Європі, які можуть визначити саме цей вірус з Ухані. Уже розроблений відповідний алгоритм діагностики.

Пресбрифінг МОЗ та ЦГЗ щодо ситуації розповсюдження коронавірусної інфекції (nCoV) Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Четвер, 23 січня 2020 р.

Нагадаємо, що кількість жертв китайського нетипового коронавіруса зросла 17 людей.