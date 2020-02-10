Другий українець на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії заразився атиповим китайським коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров’я МОЗ.

В цілому на лайнері були отримані результати дослідження 439 зразків, серед яких було виявлено 135 інфікованих.

“Зокрема, захворіли двоє громадян України”, – йдеться в повідомленні.

В даний момент громадяни України були зняті з корабля і перевезені в японську лікарню, де будуть перебувати на карантині не менш 14 днів.

“Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед пасажирів і членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими хворими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми”, – сказано в повідомленні.

Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавірусу стали 908 осіб – за добу померли 97.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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