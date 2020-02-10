Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров’я МОЗ.
В цілому на лайнері були отримані результати дослідження 439 зразків, серед яких було виявлено 135 інфікованих.
“Зокрема, захворіли двоє громадян України”, – йдеться в повідомленні.
В даний момент громадяни України були зняті з корабля і перевезені в японську лікарню, де будуть перебувати на карантині не менш 14 днів.
“Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед пасажирів і членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими хворими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми”, – сказано в повідомленні.
Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавірусу стали 908 осіб – за добу померли 97.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.