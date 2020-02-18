Про це йдеться в заяві Місії України при НАТО в Facebook.
“Ми стурбовані ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на сході України сьогодні вранці. Це підриває Мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту”, – заявила прессекретар НАТО Оана Лунгеску.
Також в НАТО підтвердили повну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
“Ми як і раніше закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля щодо виконання мінських угод”, – йдеться в заяві.
Як повідомлялося раніше, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.
- Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через сьогоднішню атаки окупантів на Донбасі.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку окупантів на Донбасі, назвавши її спробою зірвати мирний процес.
- Лідер фракції “Слуги народу” Давид Арахамія засумнівався в тому, яка зі сторін вранці 18 лютого почала наступ біля Золотого на Донбасі.