У НАТО висловили стурбованість ескалацією на Донбасі й закликали Росію вивести війська з України.

Про це йдеться в заяві Місії України при НАТО в Facebook.

“Ми стурбовані ескалацією насильства з боку підтримуваних Росією сепаратистів на сході України сьогодні вранці. Це підриває Мінські угоди і зусилля з мирного врегулювання конфлікту”, – заявила прессекретар НАТО Оана Лунгеску.

Також в НАТО підтвердили повну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Ми як і раніше закликаємо Росію вивести свої сили, припинити підтримку сепаратистів і зробити справжні зусилля щодо виконання мінських угод”, – йдеться в заяві.

Як повідомлялося раніше, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.