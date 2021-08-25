Після того, як штат Нью-Йорк очолила нова губернаторка - там вирішили скоректувати кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Їх стало на 12 тисяч більше.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Тепер офіційна кількість померлих внаслідок коронавірусу в штаті збігається з цифрою, яка в Центрі США з контролю й профілактики захворювань. Від попереднього губернатора Ендрю Куомо неодноразово вимагали скоректувати кількість загиблих в штаті.

Губернаторка Кеті Хочул повідомила, що тепер офіційно кількість загиблих внаслідок COVID-19 в Нью-Йорку – 55 395 осіб. В адміністрації Куомо відмовлялися додати 12 тисяч смертей, апелюючи до того, що внутрішня система звітності рахувала тільки ті смерті внаслідок коронавірусу, які фіксували в лікарнях, будинках для людей похилого віку і подібних місцях. При цьому, в штаті не зважали на дані свідоцтв про смерті, які видавали в CDC. А це були, як правило, випадки смертей внаслідок зараження коронавірусом в домашніх умовах чи в будь-яких інших місцях.

“Тепер ми будемо орієнтуватися на цифри від CDC… Ми не повинні приховувати ці дані, вони мають бути відкритими… Люди заслуговують знати правду про те, що відбувається насправді”, – сказала Хочул.

В офісі губернаторки підтвердили, що відтепер в штаті підраховуватимуть кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом, зважаючи на свідоцтва про смерть, видані Департаментом охорони здоров’я штату Нью-Йорк та CDC.

10 серпня губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення про відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає “політично мотивованими”.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).