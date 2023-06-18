Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук
Так, у місті запроваджено обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22.00 до 09.00:
- заборонена господарська діяльність підприємств, установ, організацій у сферах обслуговування та розваг (у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів тощо).
- заборонено використання світлових та подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;
- заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та інших музичних засобів;
- заборонено обслуговування населення поза та у приміщеннях і на відповідних територіях;
- заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.
Зауважимо, обмеження запровадили після низки зауважень щодо гучних вечірок у місті під час воєнного стану.
Раніше, після підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсоні та області запровадили низку обмежень. Вони стосуються обмеження продажу алкоголю, заборону на в’їзд до підтоплених населених пунктів і посилену комендантську годину.
Окрім цього, у Київській області заборонено влаштовувати будь-які розважальні заходи після 21:00.
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