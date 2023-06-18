На час воєнного стану в Одесі запровадили обмеження відносно роботи розважальних центрів, нічних клубів та ресторанів з 22:00 до 9:00.

Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук

Так, у місті запроваджено обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22.00 до 09.00:

заборонена господарська діяльність підприємств, установ, організацій у сферах обслуговування та розваг (у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів тощо).

заборонено використання світлових та подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;

заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та інших музичних засобів;

заборонено обслуговування населення поза та у приміщеннях і на відповідних територіях;

заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.

Зауважимо, обмеження запровадили після низки зауважень щодо гучних вечірок у місті під час воєнного стану.

Раніше, після підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсоні та області запровадили низку обмежень. Вони стосуються обмеження продажу алкоголю, заборону на в’їзд до підтоплених населених пунктів і посилену комендантську годину.

Окрім цього, у Київській області заборонено влаштовувати будь-які розважальні заходи після 21:00.