Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук

Так, у місті запроваджено обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22.00 до 09.00:

  • заборонена господарська діяльність підприємств, установ, організацій у сферах обслуговування та розваг (у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів тощо).
  • заборонено використання світлових та подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;
  • заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та інших музичних засобів;
  • заборонено обслуговування населення поза та у приміщеннях і на відповідних територіях;
  • заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.

Зауважимо, обмеження запровадили після низки зауважень щодо гучних вечірок у місті під час воєнного стану.

Раніше, після підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсоні та області запровадили низку обмежень. Вони стосуються обмеження продажу алкоголю, заборону на в’їзд до підтоплених населених пунктів і посилену комендантську годину.

Окрім цього, у Київській області заборонено влаштовувати будь-які розважальні заходи після 21:00.

  • Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка буде звільнено. 4 червня вночі Олександра Никоряка помітили на виході з ресторану під час комендантської години.
  • Противник продовжує вбивати цивільних і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах – Генштаб.
  • Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку зараз захопила й контролює.