Про це поінформували у прес-центрі Головного управління ДСНС в Одеській області.
Пожежа виникла у харчоблоці Одеського слідчого ізолятору, що розташований по вул. Люстдорфська дорога.
Рятувальники отримали повідомлення про інцидент о 20:07.
“По прибуттю до місця виклику рятувальників встановлено загорання на першому поверсі одноповерхової окремо розташованої будівлі харчоблоку на території Одеського слідчого ізолятору, а також загорання обрешітки даху. О 20:25 пожежа локалізована та о 20:40 – ліквідована на загальній площі 35 кв. м”, – зазначили в ДСНС.
У відомстві уточнили, що загиблих та постраждалих унаслідок інциденту немає.
Причина пожежі та збиток встановлюються.
У Департаменті з питань виконання кримінальних покарань повідомили, що пожежа виникла “о 19:50 в результаті необережного поводження з вогнем” у підсобному приміщенні для господарського інвентарю, “яке прилягає до харчоблоку”.
“Травмованих серед засуджених та співробітників немає”, – наголосили в департаменті.
Тим часом одеське видання “Думська” опублікувало відео з місця інциденту.
Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. У зв’язку із цим #Букви розповіли, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.
Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте його адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста).
Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери Одеського СІЗО.
- Активіст Сергій Стерненко, перебуваючи у СІЗО, написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.
- 27 лютого учасники протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.