Про це поінформували у прес-центрі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Пожежа виникла у харчоблоці Одеського слідчого ізолятору, що розташований по вул. Люстдорфська дорога.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент о 20:07.

“По прибуттю до місця виклику рятувальників встановлено загорання на першому поверсі одноповерхової окремо розташованої будівлі харчоблоку на території Одеського слідчого ізолятору, а також загорання обрешітки даху. О 20:25 пожежа локалізована та о 20:40 – ліквідована на загальній площі 35 кв. м”, – зазначили в ДСНС.

У відомстві уточнили, що загиблих та постраждалих унаслідок інциденту немає.

Причина пожежі та збиток встановлюються.

У Департаменті з питань виконання кримінальних покарань повідомили, що пожежа виникла “о 19:50 в результаті необережного поводження з вогнем” у підсобному приміщенні для господарського інвентарю, “яке прилягає до харчоблоку”.

“Травмованих серед засуджених та співробітників немає”, – наголосили в департаменті.

Тим часом одеське видання “Думська” опублікувало відео з місця інциденту.

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. У зв’язку із цим #Букви розповіли, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте його адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста).

Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери Одеського СІЗО.