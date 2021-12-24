Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт п'ятого президента України та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, призначивши заставу в 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє народна депутатка України, співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні на брифінгу адвокати Петра Порошенка проінформували — рішення про примусове доправляння й арешт п’ятого президента приймалися таємно, в Печерському суді, в закритому засіданні та без запрошення адвокатів.

Про будь-які слідчі дії щодо народного депутата прокуратура мала вчасно проінформувати голову Верховної Ради. У своєму повідомлені Геращенко наголосила, що “Європейська Солідарність” надіслала звернення до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з вимогою надати повну інформацію про отримання таких рішень.

Наша політична команда розцінює останні дії Банкової й повністю підконтрольних їй силових структур як політичні репресії проти опозиції і її лідера, вибіркове правосуддя, залякування і тиск”, — ствердила народна депутатка.

Співголова “Європейської Солідарності” акцентувала, що останні події в Україні відкидають державу від досягнень Революції Гідності й повертають в часи Януковича. Банкова створює пропагандистські медіа, знищує демократію і формує авторитарний режим за путінськими лекалами. Україна може опинитися в міжнародній ізоляції. Все це відбувається в умовах аномального скупчення на кордонах російських окупаційних військ і безпекових загроз”, — зазначила Геращенко.

За інформацією “Главкому” , генпрокурорка Ірина Венедіктова теж перебуває в Києві. Але, за даними джерел видання, пішла у відпустку.