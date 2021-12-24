Про це повідомляє народна депутатка України, співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.
Вона зазначила, що сьогодні на брифінгу адвокати Петра Порошенка проінформували — рішення про примусове доправляння й арешт п’ятого президента приймалися таємно, в Печерському суді, в закритому засіданні та без запрошення адвокатів.
Про будь-які слідчі дії щодо народного депутата прокуратура мала вчасно проінформувати голову Верховної Ради. У своєму повідомлені Геращенко наголосила, що “Європейська Солідарність” надіслала звернення до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з вимогою надати повну інформацію про отримання таких рішень.
Наша політична команда розцінює останні дії Банкової й повністю підконтрольних їй силових структур як політичні репресії проти опозиції і її лідера, вибіркове правосуддя, залякування і тиск”, — ствердила народна депутатка.
Банкова створює пропагандистські медіа, знищує демократію і формує авторитарний режим за путінськими лекалами. Україна може опинитися в міжнародній ізоляції. Все це відбувається в умовах аномального скупчення на кордонах російських окупаційних військ і безпекових загроз”, — зазначила Геращенко.
Водночас “Українська правда”, посилаючись на власне джерело зазначає, що Печерський суд Києва дозволив затримати п’ятого президента, щоб доставити його в суд та обрати запобіжний захід.
На брифінгу адвокати Порошенка заявили, коментуючи інформацію низки ЗМІ, що вони очікують, як передбачено законом, що їх буде своєчасно проінформовано про те, що в Офісі Генпрокурора мають намір розглядати будь-які клопотання, пов’язані з Петром Порошенком.
З юридичної точки зору це абсолютний абсурд, оскільки це порушує закон, Конституцію, норми КПК, які регулюють порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата. У такому разі слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд таких клопотань”, – наголошує адвокат Ігор Головань.
- Нагадаємо, що п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у відеозверненні розповів про відрядження до Польщі та звинувачення у державній зраді.
- Також партія “Європейська Солідарність” опублікувала заяву стосовно підозри, оголошеної п’ятому президенту України, лідеру партії “ЄС” Петру Порошенку, в якій його звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді”.
- Раніше депутати Європейського Парламенту оприлюднили жорстку заяву щодо справи проти Петра Порошенка. У Європарламенті наголошують: влада має утримуватися від повернення до часів Януковича шляхом політичних переслідувань і вибіркового правосуддя.
- Нещодавно п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що звинувачення проти нього в державній зраді є частиною “дивних речей”, які відбуваються за його наступника та загрожують національній єдності.
- Відомо, що у посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні заявили, що уважно стежать за справою проти колишнього президента та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.