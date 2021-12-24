Про це повідомляє народна депутатка України, співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні на брифінгу адвокати Петра Порошенка проінформували —  рішення про примусове доправляння й арешт п’ятого президента приймалися таємно, в Печерському суді, в закритому засіданні та без запрошення адвокатів.

Про будь-які слідчі дії щодо народного депутата прокуратура мала вчасно проінформувати голову Верховної Ради. У своєму повідомлені Геращенко наголосила, що “Європейська Солідарність” надіслала  звернення до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з вимогою надати повну інформацію про отримання таких рішень.

Наша політична команда розцінює останні дії Банкової й повністю підконтрольних їй силових структур як політичні репресії проти опозиції і її лідера, вибіркове правосуддя, залякування і тиск”, — ствердила народна депутатка.
Співголова “Європейської Солідарності”  акцентувала, що останні події в Україні відкидають державу від досягнень Революції Гідності й повертають в часи Януковича.
Банкова створює пропагандистські медіа, знищує демократію і формує авторитарний режим за путінськими лекалами. Україна може опинитися в міжнародній ізоляції. Все це відбувається в умовах аномального скупчення на кордонах російських окупаційних військ і безпекових загроз”, —  зазначила Геращенко.
За інформацією “Главкому”, генпрокурорка Ірина Венедіктова теж перебуває в Києві. Але, за даними джерел видання, пішла у відпустку.

Водночас “Українська правда”, посилаючись на власне джерело зазначає, що Печерський суд Києва дозволив затримати п’ятого президента, щоб доставити його в суд та обрати запобіжний захід.

На брифінгу адвокати Порошенка заявили, коментуючи інформацію низки ЗМІ, що вони очікують, як передбачено законом, що їх буде своєчасно проінформовано про те, що в Офісі Генпрокурора мають намір розглядати будь-які клопотання, пов’язані з Петром Порошенком.

З юридичної точки зору це абсолютний абсурд, оскільки це порушує закон, Конституцію, норми КПК, які регулюють порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата. У такому разі слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд таких клопотань”, – наголошує адвокат Ігор Головань.