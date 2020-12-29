Covid-19 Україна

оновлено 29.12.2020 о 13:02

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В Пакистані виявили британський штам COVID-19

Новий штам COVID-19, спалах якого зафіксували у Великобританії, з’явився у Пакистані. У країні виявили три випадки зараження.

Вівторок, 29 грудня 2020, 13:58

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку провінції Сінд.

Зазначається, що всі три випадки зараження зафіксували у Карачі.

12 осіб, які повернулися у Пакистан з Великобританії, пройшли тестування на коронавірус. Шість осіб отримали позитивний тест на COVID-19. Три випадки на 95% збігаються із новим штамом коронавірусу, який поширюється світом.

Департамент охорони здоров’я провінції наразі встановлює коло контактних осіб, які могли інфікуватися.

З початку пандемії у Пакистані зафіксували понад 475 тисяч заражень коронавірусом. Понад 10 тисяч пакистанців померли.

  • Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
  • Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, попри те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.
  • Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.
  • 27 грудня у канадській провінції Онтаріо (Канада) двоє людей заразилися новою формою коронавірусу COVID-19
  • У фінському районі Кюменлааксо виявили перший в країні випадок захворювання на новий штам COVID-19.
Теги: COVID-19, Коронавірус, штам, Пакистан

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