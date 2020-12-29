В Пакистані виявили британський штам COVID-19

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку провінції Сінд.
Зазначається, що всі три випадки зараження зафіксували у Карачі.
12 осіб, які повернулися у Пакистан з Великобританії, пройшли тестування на коронавірус. Шість осіб отримали позитивний тест на COVID-19. Три випадки на 95% збігаються із новим штамом коронавірусу, який поширюється світом.
Департамент охорони здоров’я провінції наразі встановлює коло контактних осіб, які могли інфікуватися.
З початку пандемії у Пакистані зафіксували понад 475 тисяч заражень коронавірусом. Понад 10 тисяч пакистанців померли.
Karachi (29.12.2020): Samples of 3 UK returnees show a 95% match to the new Corona Virus variant from UK in the first phase of Genotyping. #SindhHealth pic.twitter.com/4UUTSMTOQa
— Health and Population Welfare Department, Sindh (@SindhHealthDpt) December 29, 2020
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, попри те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.
- Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.
- 27 грудня у канадській провінції Онтаріо (Канада) двоє людей заразилися новою формою коронавірусу COVID-19
- У фінському районі Кюменлааксо виявили перший в країні випадок захворювання на новий штам COVID-19.