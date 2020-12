В Пакистані виявили британський штам COVID-19

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку провінції Сінд.

Зазначається, що всі три випадки зараження зафіксували у Карачі.

12 осіб, які повернулися у Пакистан з Великобританії, пройшли тестування на коронавірус. Шість осіб отримали позитивний тест на COVID-19. Три випадки на 95% збігаються із новим штамом коронавірусу, який поширюється світом.

Департамент охорони здоров’я провінції наразі встановлює коло контактних осіб, які могли інфікуватися.

З початку пандемії у Пакистані зафіксували понад 475 тисяч заражень коронавірусом. Понад 10 тисяч пакистанців померли.

Karachi (29.12.2020): Samples of 3 UK returnees show a 95% match to the new Corona Virus variant from UK in the first phase of Genotyping. #SindhHealth pic.twitter.com/4UUTSMTOQa

— Health and Population Welfare Department, Sindh (@SindhHealthDpt) December 29, 2020