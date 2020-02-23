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У Пекіні за 6 днів побудували фабрику з виготовлення медичних масок

У Пекіні за шість днів побудували фабрику для виробництва медичних масок, щоб задовольнити зростаючий попит на тлі спалаху коронавірусу.

Неділя, 23 лютого 2020, 08:56

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Фабрику побудувала компанія China Construction First Group, встановивши рекорд за темпами будівництва подібного виробництва.

Очікується, що на заводі будуть виробляти 250 000 масок в день.

Фабрику площею 1070 квадратних метрів, як правило повинні будувати місяць, заявив Сун Чао, менеджер проекту компанії.

Нині в Китаї маски користуються великим попитом у медичних працівників та звичайних громадян.

Станом на 24:00 22 лютого Національна комісія охорони здоров’я Китаю отримала 76 936 повідомлень про підтверджені випадки зараження коронавірусом та про 2442 смертельних випадки в 31 провінції на материковій частині Китаю.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Теги: Китай, коронавірус, Ухань

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