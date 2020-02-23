У Пекіні за 6 днів побудували фабрику з виготовлення медичних масок

У Пекіні за шість днів побудували фабрику для виробництва медичних масок, щоб задовольнити зростаючий попит на тлі спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Фабрику побудувала компанія China Construction First Group, встановивши рекорд за темпами будівництва подібного виробництва.

Очікується, що на заводі будуть виробляти 250 000 масок в день.

Фабрику площею 1070 квадратних метрів, як правило повинні будувати місяць, заявив Сун Чао, менеджер проекту компанії.

Нині в Китаї маски користуються великим попитом у медичних працівників та звичайних громадян.

Станом на 24:00 22 лютого Національна комісія охорони здоров’я Китаю отримала 76 936 повідомлень про підтверджені випадки зараження коронавірусом та про 2442 смертельних випадки в 31 провінції на материковій частині Китаю.