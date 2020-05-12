У мобільному додатку "Дія" тепер доступний повний комплект документів для водіїв.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

“Презентуємо автоцивілку в “Дії”. Відтепер для водіїв у “Дії” доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка”, — повідомили в Мінціфри.

Так з сьогоднішнього для автоцивілку можна перевірити за будь-якого смартфона, де встановлена остання версія додатку — 1.7.2.

Також за допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.

Нагадаємо, 16 грудня в Україні запрацювала бета-версія мобільного додатка “Дія”. Воно надає можливість додати цифрове посвідчення водія, техпаспорт і страховку. У січні також з’явилася можливість онлайн-оплати та перевірки штрафів.

Пізніше Кабінет Міністрів дозволив українцям подорожувати всередині країни, використовуючи посвідчення водія, в тому числі електронне, замість паспорта.