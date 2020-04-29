У Швейцарії планують вже в травні відкрити школи, бари і ресторани.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що в Швейцарії вирішено з 11 травня дозволити роботу магазинам, спортивним і культурним установам, а також ресторанам і барам.

За словами міністра внутрішніх справ, з 11 травня також відновлять роботу початкові і середні класи шкіл.

Крім того, країна пом’якшить обмеження в роботі громадського транспорту.

Наступна фаза пом’якшення карантину в Швейцарії розпочнеться 8 червня в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в країні не погіршиться.

Відзначається, що в даний момент в країні зафіксовано 29,5 тисячі підтверджених випадків зараження коронавірусом. 1699 людей померли від COVID-19.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що влада Австрії мають намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви