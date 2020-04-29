Про це повідомляє американський канал CNN.
Уточнюється, що в Швейцарії вирішено з 11 травня дозволити роботу магазинам, спортивним і культурним установам, а також ресторанам і барам.
За словами міністра внутрішніх справ, з 11 травня також відновлять роботу початкові і середні класи шкіл.
Крім того, країна пом’якшить обмеження в роботі громадського транспорту.
Наступна фаза пом’якшення карантину в Швейцарії розпочнеться 8 червня в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в країні не погіршиться.
Відзначається, що в даний момент в країні зафіксовано 29,5 тисячі підтверджених випадків зараження коронавірусом. 1699 людей померли від COVID-19.
Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що влада Австрії мають намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви
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