Про це повідомив народний депутат від партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.
“COVID-19 захворів ще один нардеп – Валерій Божик (“Слуга Народу”), – написав Гончаренко.
Божик – заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики. Він – нардеп-мажоритарник з Чернівецької області, де зафіксовано найбільшу кількість випадків інфікування.
- 18 березня стало відомо, що у народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. До цього він повернувся з-за кордону. Інформацію про інфікування нардепа підтвердили в МОЗ України. 31 березня Сергія Шахова виписали з лікарні.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Андрій Холодов заявив, що перехворів коронавірусом на Кіпрі.
- 4 травня народний депутат Вадим Новинський (позафракційний) вилікувався від коронавірусу COVID-19.
- Нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура повідомляв, що у восьми народних депутатів підтверджено діагноз коронавірус.