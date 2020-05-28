Коронавірус виявили у народного депутата від "Слуги народу" Валерія Божика.

Про це повідомив народний депутат від партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

“COVID-19 захворів ще один нардеп – Валерій Божик (“Слуга Народу”), – написав Гончаренко.

Божик – заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики. Він – нардеп-мажоритарник з Чернівецької області, де зафіксовано найбільшу кількість випадків інфікування.