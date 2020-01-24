Про це повідомляє The Washington Post
Учні прибули з китайської провінції Ічанг в Нью-Йорк (США). Планувалося, що на автобусі вони доїдуть до школи Лонгфеллоу в окрузі Феірфакс. Американські сім’ї готові були прийняти учнів, які прибули за програмою обміну на два тижні.
Але директор школи прийняв рішення відмовити їм у навчанні, мотивувавши це небезпекою зараження інших учнів невідомим коронавірусом з Китаю.
“Здоров’я та безпека наших учнів і персоналу залишаються першочерговим завданням для нас. Хоча чиновники з управління охорони здоров’я вважають, що ризик передачі захворювання новим коронавірусом від китайських учнів дуже низький, ми вважаємо за потрібне змінити плани”, – сказав він.
Місцева влада ухвалила рішення розмістити дітей в готелі.
Для того щоб програма з обміну все ж відбулася, в школі пообіцяли знайти спосіб влаштувати віртуальну комунікацію з китайськими учнями.
Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.
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