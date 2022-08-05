В США побоюються, що конгресвумен Спартц критикою може підірвати довіру до Зеленського та зашкодити відносинам США та України — CNN

Про це повідомляє CNN.
Коли двопартійна група законодавців відвідала український кордон у березні, під час поїздки з’явилася несподівана гостя — представниця Республіканської партії Вікторія Спартц.
Спартц, перша уродженка України членкиня Конгресу США та відкрита захисниця своєї країни, висловила бажання приєднатися до делегації Конгресу, проте не була запрошена відвідати поїздку, яка складалася переважно з членів Комітету Палати представників у закордонних справах.
Тому вона витратила власні кошти, щоби прилетіти до кордону України з Польщею, а там зв’язалася з законодавцями, приєднавшись до деяких їхніх зустрічей.
Учасники делегації, розповіли CNN, що Спартц була “сварливою” під час ключових зустрічей з членами НАТО, генералами та урядовцями. Це викликало відчуття, що її присутність принесла більше шкоди, ніж користі.
“Вона була як бик у посудній крамниці. Я не знаю, чи це розчарування, чи вона не відчувала, що отримує достатньо потрібної інформації, але вона була просто грубою”, — сказав один депутат від Республіканської партії.
Спартц в електронному листі до CNN відхилила анонімну критику її рішення пробитися до делегації Конгресу та спростувала опис своєї поведінки під час поїздки.
“Це звинувачення є боягузливим спотворенням фактів деякими заздрісними членами або персоналом, оскільки в березні у нас був дуже продуктивний двопартійний CODEL. Я прийшла до Конгресу не для того, щоб отримати гроші за мої відпустки чи обіди, а радше для того, щоб зробити справи. Я завжди була готова витрачати власні тяжко зароблені гроші, щоби допомогти у справах, які мене хвилюють”, — сказала Спартц.
CNN зазначає, що протягом майже шести місяців з початку війни Спартц публічно критикувала український уряд, поширювала звинувачення в корупції проти нього та деяких головних помічників президента України Володимира Зеленського, а також викликала звинувачення у своїх колег у тому, що вона повторює проросійські точки зору.
“Президент Зеленський має припинити грати в політику та театр і почати керувати, щоб краще підтримувати свою армію та місцеву владу”, — сказала Спартц у пресрелізі минулого місяця, що є одним із прикладів її відвертої критики Києва.
“Оскільки вона єдина народжена в Україні член Конгресу, вона має величезний мегафон, величезний вплив. Я думаю, що залишається відкритим питання про те, чому вона так відкрито говорить те, що так чітко узгоджується з російськими наративами”, — заявила CNN конгресвумен Елісса Слоткін, демократка та колишня аналітикиня ЦРУ.
“Її переповнювали емоції. І я думаю, що те, що ви зараз бачите, є проявом цього. Я намагаюся їй сказати, що я добре знаю про проблему корупції… Але говорити про корупцію зараз, коли вони [українці] в облозі, це все одно, що обклеїти ванну кімнатою шпалерами, коли горить будинок”, — сказав ще один депутат від Республіканської партії.
“Мені також дуже не байдуже життя людей — життя звичайних українців і хоробрих українських військових. Я не можу підвести їх, навіть якщо це означає говорити непопулярну правду, яка ображає політиків або розходиться з популярним наративом”, — сказав Спартц.
- Нагадаємо, в українському МЗС прокоментували вимогу членкині Конгресу США Вікторії Спартц, а саме перевірити можливий зв’язок голови Офісу президента України Андрія Єрмака з Росією.
- Керівниця “Голосу Америки” у Східній Європі Мирослава Гонгадзе та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментували реакцію МЗС на припущення, що керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак пов’язаний з Росією. Гонгадзе вважає, що такими заявами українських дипломатів “підливається олива в вогонь”. Водночас Шабунін наголосив, “є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину”.
- Співголова групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур підтримала Володимира Зеленського та звинуватила Вікторію Спартц у “необачній допомозі” президенту РФ Володимиру Путіну та його пропагандистам.
- Радник голови ОП, голова наглядової ради “Укроборонпрому” Тимофій Милованов розкритикував американську конгресвумен Вікторію Спартц, використовуючи стосовно неї такі формулювання, як “неетичне політичне чудовисько” та “брехлива цинічна політична тварина”.
- Згодом Спартц надіслала вже другого листа президенту Сполучених Штатів Джо Байдену. Конгресвумен висловила своє занепокоєння щодо повномасштабної війни в Україні та щодо голови Офісу президента України Андрія Єрмака.