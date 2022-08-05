В США побоюються, що конгресвумен Спартц критикою може підірвати довіру до Зеленського та зашкодити відносинам США та України — CNN

Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц різко критикує чинну українську владу, зокрема апелюючи до проблем корупції. Водночас чиновники у США побоюються, що такими дія конгресвумен може підірвати довіру до Президента України Володимира Зеленського та зашкодити відносинам США та нашої держави.

Про це повідомляє CNN.

Коли двопартійна група законодавців відвідала український кордон у березні, під час поїздки з’явилася несподівана гостя — представниця Республіканської партії Вікторія Спартц.

Спартц, перша уродженка України членкиня Конгресу США та відкрита захисниця своєї країни, висловила бажання приєднатися до делегації Конгресу, проте не була запрошена відвідати поїздку, яка складалася переважно з членів Комітету Палати представників у закордонних справах.

Тому вона витратила власні кошти, щоби прилетіти до кордону України з Польщею, а там зв’язалася з законодавцями, приєднавшись до деяких їхніх зустрічей.

Учасники делегації, розповіли CNN, що Спартц була “сварливою” під час ключових зустрічей з членами НАТО, генералами та урядовцями. Це викликало відчуття, що її присутність принесла більше шкоди, ніж користі.

“Вона була як бик у посудній крамниці. Я не знаю, чи це розчарування, чи вона не відчувала, що отримує достатньо потрібної інформації, але вона була просто грубою”, — сказав один депутат від Республіканської партії.

Спартц в електронному листі до CNN відхилила анонімну критику її рішення пробитися до делегації Конгресу та спростувала опис своєї поведінки під час поїздки.

“Це звинувачення є боягузливим спотворенням фактів деякими заздрісними членами або персоналом, оскільки в березні у нас був дуже продуктивний двопартійний CODEL. Я прийшла до Конгресу не для того, щоб отримати гроші за мої відпустки чи обіди, а радше для того, щоб зробити справи. Я завжди була готова витрачати власні тяжко зароблені гроші, щоби допомогти у справах, які мене хвилюють”, — сказала Спартц.

CNN зазначає, що протягом майже шести місяців з початку війни Спартц публічно критикувала український уряд, поширювала звинувачення в корупції проти нього та деяких головних помічників президента України Володимира Зеленського, а також викликала звинувачення у своїх колег у тому, що вона повторює проросійські точки зору.

“Президент Зеленський має припинити грати в політику та театр і почати керувати, щоб краще підтримувати свою армію та місцеву владу”, — сказала Спартц у пресрелізі минулого місяця, що є одним із прикладів її відвертої критики Києва.

43-річна бізнеследі, неодноразово наполягала, публічно та приватно, що вона хоче перемоги України, і що вона атакує Київ лише тому, що хоче допомогти усунути будь-які потенційні перешкоди для перемоги України над Росією.

Вона сказала, що відвідувала Україну шість разів з початку вторгнення, а також постійно критикувала Росію, зокрема зазначала, що Росію варто визнати терористичною державою.

Однак, “войовнича риторика” Спартц, спрямована проти Зеленського та його радників, розчарувала її колег, офіційних осіб Білого дому та членів українського парламенту. Вони стурбовані тим, що вона підриває їхні зусилля залишатися єдиними за Україну в ключовий момент, і відкрито ставлять під сумнів те, звідки вона бере частину своєї інформації.

Тим часом численні брифінги з боку адміністрації Байдена та приватні прохання високопоставлених республіканців мало допомогли стримати гучну критику Вікторії.

“Оскільки вона єдина народжена в Україні член Конгресу, вона має величезний мегафон, величезний вплив. Я думаю, що залишається відкритим питання про те, чому вона так відкрито говорить те, що так чітко узгоджується з російськими наративами”, — заявила CNN конгресвумен Елісса Слоткін, демократка та колишня аналітикиня ЦРУ.

Спартц стверджує, що її давно турбує корупція в Україні. Але законодавці побоюються, що її публічна критика може підірвати довіру до Зеленського, зашкодити відносинам між США та Україною, а також дати законодавцям підставу виступати проти наступного пакета допомоги.

Водночас деякі законодавці виступили на захист Спартц, стверджуючи, що вона має добрі наміри та просто відчайдушно хоче допомогти своїй Батьківщині, яку роздирає війна.

“Її переповнювали емоції. І я думаю, що те, що ви зараз бачите, є проявом цього. Я намагаюся їй сказати, що я добре знаю про проблему корупції… Але говорити про корупцію зараз, коли вони [українці] в облозі, це все одно, що обклеїти ванну кімнатою шпалерами, коли горить будинок”, — сказав ще один депутат від Республіканської партії.

Спартц сказала, що вона просто домагається відповідальності та завжди отримує інформацію “від справжніх професіоналів, а не від науковців та політичних хакерів, які ніколи не були в Україні”.

“Мені також дуже не байдуже життя людей — життя звичайних українців і хоробрих українських військових. Я не можу підвести їх, навіть якщо це означає говорити непопулярну правду, яка ображає політиків або розходиться з популярним наративом”, — сказав Спартц.

Попри те, що законодавці висловлюють розуміння та співчуття ситуації Спартц, три провідні республіканці закликали Спартц пом’якшити свою позицію: “Ми всі з нею говорили. Це дратує людей. Тому, що це шкодить справі”, — сказав третій депутат від Республіканської партії.

Коли її запитали про негативну реакцію її риторики з боку вищих колег-республіканців і про те, чи грає вона в російських кампаніях дезінформації, Спартц відповіла: “Неправда”.

CNN зауважило, офіційні особи США вважають, що корупція продовжує залишатися проблемою в Україні. Під час нещодавньої телефонної розмови з українськими колегами радник з питань національної безпеки Джейк Салліван та держсекретар Ентоні Блінкен обговорили “важливість того, щоб Україна продовжувала реалізувати свою програму реформ” щодо корупції, «попри війну”.