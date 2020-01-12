Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Посол Роб Макейр був затриманий на три години. Як повідомляє Reuters з посиланням на іранське агентство Tasnim, дипломат був арештований біля Технологічного університету ім. Аміра Кабіра за нібито “підбурювання до протестів”.

Влада Великобританії назвала затримання “грубим порушенням міжнародного права”.

“Арешт нашого посла в Тегерані без підстав або пояснень – кричуще порушення міжнародного права. Іранська влада знаходиться зараз на роздоріжжі. Вони можуть продовжувати свій шлях до статусу країни-вигнанця з усією політичною і економічною ізоляцією, яка за цим слідує, або вжити заходів для деескалації напруженості і вийти на дипломатичний шлях, що веде вперед”, – наголосив, коментуючи інцидент, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Варто відзначити, що 11 січня в Тегерані перед будівлею Технологічного університету ім. Аміра Кабіра зібралися сотні демонстрантів, які вимагали відставки верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Вони висловили обурення тим, що іранські військові збили ракетою український пасажирський літак. Серед 176 людей, які перебували на борту, було більш ніж 80 іранців і десятки канадців іранського походження. Всі пасажири і члени екіпажу загинули.

Оцінки кількості протестувальників у ЗМІ різняться. Так, Reuters повідомляє про приблизно тисячу учасників протесту. Американський телеканал CNN поінформував, що зібралися тисячі людей.

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Фото: Reuters

Фото: AFP

Фото: EPA

Фото: Reuters

  • 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
  • 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
  • 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.