Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Посол Роб Макейр був затриманий на три години. Як повідомляє Reuters з посиланням на іранське агентство Tasnim, дипломат був арештований біля Технологічного університету ім. Аміра Кабіра за нібито “підбурювання до протестів”.

Влада Великобританії назвала затримання “грубим порушенням міжнародного права”.

“Арешт нашого посла в Тегерані без підстав або пояснень – кричуще порушення міжнародного права. Іранська влада знаходиться зараз на роздоріжжі. Вони можуть продовжувати свій шлях до статусу країни-вигнанця з усією політичною і економічною ізоляцією, яка за цим слідує, або вжити заходів для деескалації напруженості і вийти на дипломатичний шлях, що веде вперед”, – наголосив, коментуючи інцидент, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Варто відзначити, що 11 січня в Тегерані перед будівлею Технологічного університету ім. Аміра Кабіра зібралися сотні демонстрантів, які вимагали відставки верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Вони висловили обурення тим, що іранські військові збили ракетою український пасажирський літак. Серед 176 людей, які перебували на борту, було більш ніж 80 іранців і десятки канадців іранського походження. Всі пасажири і члени екіпажу загинули.

Оцінки кількості протестувальників у ЗМІ різняться. Так, Reuters повідомляє про приблизно тисячу учасників протесту. Американський телеканал CNN поінформував, що зібралися тисячі людей.

🔴Now Isfahan

People are chanting: Khamenei is a murderer and his rule is vicious. They say the Islamic Republic must go. This is the real voice of the Iranian people. Reach the voice of the Iranian people all over the world.#IranProtests #IranPlaneCrash pic.twitter.com/wQ95cmNaOG

— Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) January 11, 2020