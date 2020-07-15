Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Для участі у тестуванні зареєстровано понад 130 тисяч осіб.
Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.
Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.
Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів.
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