Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що всіх вмираючих від пневмонії в країні будуть перевіряти на наявніть у крові атипового коронавіруса.

Про це він розповів на брифінгу.

“Особисто мною зараз дано завдання підготувати наказ МОЗ, щоб у всіх випадках, за сьогодні і попередній період, в які були померлі з діагнозом пневмонія, були забрані зразки секційного матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусної хвороби”, – заявив Ляшко.

Також заступник міністра зазначив, що міністерство буде відслідковувати пневмонію для того, щоб мати реальну картину системи.

“Ми будемо мати ретроспективний аналіз всіх випадків, в тому числі і коронавірусної хвороби, щоб розуміти, як система охорони здоров’я спрацювала під час початку розвитку коронавірусної хвороби”, – пояснив Ляшко.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.