Про це він розповів на брифінгу.
“Особисто мною зараз дано завдання підготувати наказ МОЗ, щоб у всіх випадках, за сьогодні і попередній період, в які були померлі з діагнозом пневмонія, були забрані зразки секційного матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусної хвороби”, – заявив Ляшко.
Також заступник міністра зазначив, що міністерство буде відслідковувати пневмонію для того, щоб мати реальну картину системи.
“Ми будемо мати ретроспективний аналіз всіх випадків, в тому числі і коронавірусної хвороби, щоб розуміти, як система охорони здоров’я спрацювала під час початку розвитку коронавірусної хвороби”, – пояснив Ляшко.
23.03.2020 | Онлайн брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Montag, 23. März 2020
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
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