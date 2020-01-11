Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що на території країни закрито вже більше 5 тисяч нелегальних закладів грального бізнесу.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

У п’ятницю, 10 січня, прем’єр-міністр провів нараду з представниками регіонів щодо боротьби з тіньовими ринками, зокрема, з гральним бізнесом. Згідно з отриманою ним інформацією, вже закриті понад 5300 нелегальних гральних закладів.

“Доручив головам ОДА та Нацполіціі продовжити з ними боротьбу, зокрема: вжити всіх заходів для недопущення реклами незаконного грального бізнесу, посилити заходи щодо запобігання переходу нелегального грального бізнесу в онлайн”, — заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився, щоб всі гральні заклади в країні не працювали з 16:00 20 грудня.