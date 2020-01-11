Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
У п’ятницю, 10 січня, прем’єр-міністр провів нараду з представниками регіонів щодо боротьби з тіньовими ринками, зокрема, з гральним бізнесом. Згідно з отриманою ним інформацією, вже закриті понад 5300 нелегальних гральних закладів.
“Доручив головам ОДА та Нацполіціі продовжити з ними боротьбу, зокрема: вжити всіх заходів для недопущення реклами незаконного грального бізнесу, посилити заходи щодо запобігання переходу нелегального грального бізнесу в онлайн”, — заявив Гончарук.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився, щоб всі гральні заклади в країні не працювали з 16:00 20 грудня.
- Правоохоронці почали 250 кримінальних проваджень за фактом ведення грального бізнесу.
- Кабінет Міністрів запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.
- 4 січня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прозвітував, що в період з 27 грудня по 3 січня в країні вдалося закрити 15 нелегальних гральних закладів, але вони вже намагалися відновити свою роботу.