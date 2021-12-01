З 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросла до 2600 гривень.

З цією метою уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на 18,5 млрд гривень.

Підвищення мінімальної пенсії відбулося у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 гривень.

Мінімальну пенсію у розмірі 2600 гривень з 1 грудня отримають українці, які мають стаж 35 років.

Нагадаємо, що у 2022 році на Пенсійний фонд уряд планує виділити 531 млрд гривень, що на 31% більше, ніж у 2021 році. На індексацію пенсій з 1 березня 2022 року буде виділено 28 млрд гривень.

Призначення та перерахунок пенсій тепер доступно на порталі “Дія”. За даними ПФУ, щороку 400 тисяч українців оформлюють пенсію, а майже 900 тисяч подає заяву на її перерахунок. Тепер усе це можна зробити на порталі “Дія”. Треба заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку. Треба зазначити, який вид пенсії ви хочете отримувати та в який спосіб — на банківську картку чи у відділенні пошти. Далі заявка потрапить на розгляд у Пенсійний фонд автоматично.

З 1 жовтня деякі категорії пенсіонерів в Україні почали отримувати щомісячні доплати у розмірі до 300 гривень.