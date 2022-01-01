Про це повідомляють #Букви з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України. 

Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стипендії у студентів закладів профтехосвіти зростуть у 2,5 раза. Водночас студентам вишів також підвищать виплати. Їхні стипендії зростуть щонайменше в 1,5 раза.

Тепер в Україні стипендію будуть отримувати 35-40% найуспішніших студентів, які навчаються на безоплатній основі денної форми певної спеціальності.

Бакалаврам, спеціалістам та магістрам тепер на місяць платитимуть 2 000 гривень, а підвищена стипендія зросла з 1 660 до 2 550 гривень.

Студенти технікумів, ліцеїв, коледжів будуть отримувати звичайну стипендію в розмірі 1510 гривень на місяць, а підвищену – у розмірі 1 930 гривень.

Тим, хто навчається у професійних технічних училищах, виплачуватимуть стипендію у розмірі 1250 гривень, коли раніше платили 490 гривень.