Про це повідомляють #Букви з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України.
Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стипендії у студентів закладів профтехосвіти зростуть у 2,5 раза. Водночас студентам вишів також підвищать виплати. Їхні стипендії зростуть щонайменше в 1,5 раза.
Тепер в Україні стипендію будуть отримувати 35-40% найуспішніших студентів, які навчаються на безоплатній основі денної форми певної спеціальності.
Бакалаврам, спеціалістам та магістрам тепер на місяць платитимуть 2 000 гривень, а підвищена стипендія зросла з 1 660 до 2 550 гривень.
Студенти технікумів, ліцеїв, коледжів будуть отримувати звичайну стипендію в розмірі 1510 гривень на місяць, а підвищену – у розмірі 1 930 гривень.
Тим, хто навчається у професійних технічних училищах, виплачуватимуть стипендію у розмірі 1250 гривень, коли раніше платили 490 гривень.
- Нагадаємо, що речник президента України Сергій Никифоров заявляв, що Кабінет Міністрів готує постанову про виділення малозабезпеченим багатодітним сім’ям по 2 тисячі гривень на кожну дитину. Вказана постанова була ініційована Володимиром Зеленським.
- 26 травня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. З 1 січня 2022 року планується підвищення виплат з бюджету при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
- Також вперше учні Малої академії наук України здобули 18 медалей на Міжнародному інноваційному шоу INOVA 2021.
- У четвер, 26 серпня, Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки.