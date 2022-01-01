З 1 січня 2022 року в Україні підвищили стипендії для студентів університетів, технікумів, ліцеїв та коледжів.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України.

Раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що стипендії у студентів закладів профтехосвіти зростуть у 2,5 раза. Водночас студентам вишів також підвищать виплати. Їхні стипендії зростуть щонайменше в 1,5 раза.

Тепер в Україні стипендію будуть отримувати 35-40% найуспішніших студентів, які навчаються на безоплатній основі денної форми певної спеціальності.

Бакалаврам, спеціалістам та магістрам тепер на місяць платитимуть 2 000 гривень, а підвищена стипендія зросла з 1 660 до 2 550 гривень.