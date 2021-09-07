Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 485 осіб. Водночас одужало – 1 429 осіб, а летальних випадків зафіксовано 53.

За добу було протестовано 22 596 осіб методом ПЛР, 7 811 осіб – методом ІФА, 17 992 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 300 504 особи; одужали – 2 214 606 осіб; летальних випадків – 54 054; проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків було зареєстровано у Києві (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 304 випадки;
  • Вінницька область – 56 випадків;
  • Волинська область – 33 випадки;
  • Дніпропетровська область – 151 випадок;
  • Донецька область – 87 випадків;
  • Житомирська область – 39 випадків;
  • Закарпатська область – 32 випадки;
  • Запорізька область – 149 випадків;
  • Івано-Франківська область – 58 випадків;
  • Київська область – 69 випадків;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 165 випадків;
  • Миколаївська область – 25 випадків;
  • Одеська область – 140 випадків;
  • Полтавська область – 64 випадки;
  • Рівненська область – 104 випадки;
  • Сумська область – 47 випадків;
  • Тернопільська область – 78 випадків;
  • Харківська область – 163 випадки;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 85 випадків;
  • Черкаська область – 35 випадків;
  • Чернівецька область – 119 випадків;
  • Чернігівська область – 38 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.