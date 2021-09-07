За минулу добу, 6 вересня, в Україні зафіксували 2 197 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 197 дітей та 37 – медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 485 осіб. Водночас одужало – 1 429 осіб, а летальних випадків зафіксовано 53.

За добу було протестовано 22 596 осіб методом ПЛР, 7 811 осіб – методом ІФА, 17 992 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 300 504 особи; одужали – 2 214 606 осіб; летальних випадків – 54 054; проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків було зареєстровано у Києві (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 304 випадки;

Вінницька область – 56 випадків;

Волинська область – 33 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 87 випадків;

Житомирська область – 39 випадків;

Закарпатська область – 32 випадки;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 58 випадків;

Київська область – 69 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 165 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 140 випадків;

Полтавська область – 64 випадки;

Рівненська область – 104 випадки;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 78 випадків;

Харківська область – 163 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 85 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 119 випадків;

Чернігівська область – 38 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.