Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 485 осіб. Водночас одужало – 1 429 осіб, а летальних випадків зафіксовано 53.
За добу було протестовано 22 596 осіб методом ПЛР, 7 811 осіб – методом ІФА, 17 992 особи – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 300 504 особи; одужали – 2 214 606 осіб; летальних випадків – 54 054; проведено ПЛР-тестувань – 12 131 185.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків було зареєстровано у Києві (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 304 випадки;
- Вінницька область – 56 випадків;
- Волинська область – 33 випадки;
- Дніпропетровська область – 151 випадок;
- Донецька область – 87 випадків;
- Житомирська область – 39 випадків;
- Закарпатська область – 32 випадки;
- Запорізька область – 149 випадків;
- Івано-Франківська область – 58 випадків;
- Київська область – 69 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 165 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 140 випадків;
- Полтавська область – 64 випадки;
- Рівненська область – 104 випадки;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 78 випадків;
- Харківська область – 163 випадки;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 85 випадків;
- Черкаська область – 35 випадків;
- Чернівецька область – 119 випадків;
- Чернігівська область – 38 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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