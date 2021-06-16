Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні продовжив карантин до кінця літа, встановив на всій території країни "зелену" зону та пом’якшив обмеження.

Про всі деталі поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

“Уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки”, – зазначається в повідомленні.

У МОЗ наголосили, що масковий режим в громадському транспорті та приміщеннях не скасовується.

“У таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму”, – сказано в повідомленні.

Водночас були пом’якшені карантинні обмеження, що стосуються масових заходів та в’їзду з-за кордону.

Пом’якшення карантину

1. Нові правила для масових заходів.

Згідно зі змінами, відтепер буде дозволено проведення масових (культурних, розважальних, релігійних, рекламних та інших) заходів в приміщеннях:

• зі 100-відсотковим їх наповненням;

• без обмеження дистанції між присутніми.

Як зазначили в МОЗ, “робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників”.

Тобто учасники та організатори масових заходів мають одягнути захисні маски або респіратори.

Водночас дотримання маскового режиму є необов’язковим, якщо усі учасники та організатори заходу:

• мають негативні результати тестування на COVID-19, що здійснене не більше як за 72 години до проведення заходу (йдеться про тестування методом ПЛР або ж експрес-тест на визначення антигену);

• або ж мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти коронавірусу вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання.

2. Нові правила в’їзду з-за кордону.

Згідно із рішенням Кабміну, з 17 червня українцям більше не потрібно пред’являти негативний результат тесту на коронавірус COVID-19 (ПЛР чи на антиген), а також проходити самоізоляцію при поверненні з-за кордону.

Це також стосується іноземців, котрі мають право постійного проживання в Україні.

Безперешкодно громадяни України зможуть перетинати і КПВВ.

Крім того, починаючи із четверга, 17 червня, застосунок “Вдома” більше не потрібно буде завантажувати при поверненні з-за кордону в Україну.

Таке послаблення діятиме, допоки Україна перебуватиме в “зеленій” зоні карантину.

Водночас іноземцям, котрі не мають посвідки на постійне проживання, при в’їзді в Україну, як і раніше, потрібно обов’язково мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 та один із наступних документів:

• негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

• негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу (не більше як за 72 години до перетину кордону);

• документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Нові правила карантинного зонування

Кабінет Міністрів також оновив правила карантинного зонування в Україні: запровадження “зеленого”, “жовтого”, “помаранчевого” чи “червоного” рівнів епідеміологічної небезпеки.

Так, згідно із новими правилами, “зелений” та “жовтий” рівні карантинних обмежень будуть встановлюватися одночасно по всій території України. Водночас “помаранчевий” та “червоний” рівні будуть визначатися в межах регіону.

1. “Жовтий рівень”.

Уся територія України одночасно повернеться до “жовтої” зони у разі наявності протягом 3 днів підряд однієї з таких ознак (на всій території країни):

• кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на антиген) — більше як 4%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на антиген протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• за наявності підстав для встановлення “червоного” рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

“Жовтий” рівень буде встановлений рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативи міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

При нормалізації ситуації (протягом 7 днів підряд) так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до “зеленого” рівня. У разі погіршення ситуації в певному регіоні України та встановлення там “червоного” рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на “жовтому” рівні.

У разі запровадження “жовтого” рівня карантину на всій території України – діятимуть наступні обмеження:

• обов’язковий масковий режим та соціальна дистанція у 1,5 м;

• забороняється проведення масових заходів за участю більш як 1 особа на 4 кв. м. площі будівлі або території;

• забороняється заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

• заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

Обмеження по часу роботи закладів відсутні.

2. “Помаранчева” зона карантину.

“Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових карантинних обмежень (тобто зберігаються обмеження “жовтої” зони).

“Помаранчевий” рівень сигналізуватиме “про наближення регіону до “червоної” зони”.

Він встановлюватиметься в тому чи іншому регіоні автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

• завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%;

• кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300;

• кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 60;

• коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%;

• зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На “помаранчевому” рівні місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

3. “Червона” зона карантину.

При запровадженні “червоного” рівня епідемічної небезпеки в певному регіоні (області) зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:

• робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс;

• робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

• робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

• робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

• проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

• робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У “червоній” зоні дозволятимуть: роботу банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

“Червоний” рівень встановлюватимуть на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, – більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та на антиген протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів із підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та тесту на антиген) – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.