В Україні зараз розробляють автоматичну систему відстеження хворих на коронавірус COVID-19. Для її впровадження необхідно буде внести зміни в законодавство.

Про це повідомив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Очільник МОЗ нагадав, що така система раніше успішно застосовувалася в азіатських країнах.

“Якщо ми говоримо про відстеження та успішні країни, я думаю, що це тільки азіатські країни, в яких зовсім інше законодавство. Це Китай, Сінгапур, які відстежували, в тому числі, за рахунок цифрових технологій. Та ж Південна Корея”, – заявив він.

За словами Степанова, для впровадження подібних механізмів в Україні будуть потрібні “досить серйозні” зміни в законодавстві.

“Зараз Міністерство цифрової трансформації розробляє разом із нами (з МОЗ, – ред.), ми максимально залучені, всі ці механізми з відстеження та направлення людей на самоізоляцію, які контактували з хворими на COVID-19. Але я думаю, що це вимагатиме відповідних змін у наше законодавство. Як мінімум. Причому досить серйозних”, – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ також розповів, як така система буде працювати на практиці. Зокрема, якщо людина захворіє на COVID-19, то всі, хто з нею контактував, отримуватимуть спеціальне повідомлення.

“Кожен, кому прийде відповідне СМС-повідомлення, повинен буде піти на самоізоляцію. І має бути відповідне покарання, якщо він не піде. І повинен бути доступ до персональних даних, щоб встановлювати це все в автоматичному режимі. А це можливо тільки в автоматичному режимі, тому що навіть теоретично не вистачить епідеміологів, які будуть когось там обдзвонювати”, – наголосив міністр.

“Ми будемо готувати ці зміни, подавати і обговорювати з вами, коли буде вже сформована концепція відстеження в автоматичному режимі хворих на COVID-19. Але я хочу ще раз наголосити, що цей проєкт спрацював виключно в азіатських країнах. Але з точки зору епідеміології, це все правильно”, – додав Степанов.

(На відео – з 10:50)

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив п’ять ключових “цифрових рішень” Уряду, які повинні допомогти в боротьбі з епідемією коронавірусу COVID-19 у нашій країні.

Серед них були названі QR-коди для публічних місць, які централізовано повинні генерувати і розміщувати самі заклади. Шмигаль пояснив, що без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування або торговий центр. Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею, будуть приходити відповідні повідомлення.