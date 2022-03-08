Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.
З метою забезпечення високої мобільності та переміщення особового складу, майна ЗСУ та інших військових формувань в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон здійснюється пропуск автомобілів високої прохідності (виключно позашляховики, мінівени, мікроавтобуси; седанів це не стосується).
Для визначення єдиних підходів та недопущення зволікання в оформленні зазначеної категорії транспортних засобів опрацьовано наступну послідовність дій:
– під час прибуття на в’їзд в Україну громадянин, який перебуває за кермом авто, проходить встановленим порядком паспортний контроль, на який надається закордонний паспорт та будь-який документ на авто з метою його ідентифікації;
– під час проходження митного контролю водій заповнює Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де вказує ПІБ особи-декларанта, ПІБ водія (у разі, якщо це не одна особа), марку та номер машини, відправника, одержувача та пункт пропуску.
Далі необхідно вказати дані транспортного засобу: марка, модель, VIN-код. Автомобіль оформляється інспектором митниці як товар (гуманітарна допомога).
Обов’язковою вимогою є наявність у водія документів (листів, звернень), що підтверджують набувача гуманітарної допомоги та цілі ввезення.
Також декларант вносить інформацію про те, що він зобов’язується зняти це авто з обліку. Після проходження всіх видів контролю автомобіль вибуває із пункту пропуску.
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