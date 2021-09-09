Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 981 особа. Водночас одужало – 1 546 осіб, а летальних випадків зафіксовано 61.
За добу було протестовано 27 895 осіб методом ПЛР, 9 397 осіб – методом ІФА, 25 438 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 306 939 осіб; одужали – 2 217 563 особи; летальних випадків – 54 175; проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 379 випадків;
- Вінницька область – 124 випадки;
- Волинська область – 93 випадки;
- Дніпропетровська область – 209 випадків;
- Донецька область – 167 випадків;
- Житомирська область – 163 випадки;
- Закарпатська область – 25 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 134 випадки;
- Київська область – 116 випадків;
- Кіровоградська область – 18 випадків;
- Луганська область – 150 випадків;
- Львівська область – 318 випадків;
- Миколаївська область – 51 випадок;
- Одеська область – 222 випадки;
- Полтавська область – 79 випадків;
- Рівненська область – 93 випадки;
- Сумська область – 113 випадків;
- Тернопільська область – 159 випадків;
- Харківська область – 302 випадки;
- Херсонська область – 93 випадки;
- Хмельницька область – 130 випадків;
- Черкаська область – 81 випадок;
- Чернівецька область – 183 випадки;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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