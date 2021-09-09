За минулу добу, 8 вересня, в Україні зафіксували 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 342 дитини та 63 медпрацівники.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 981 особа. Водночас одужало – 1 546 осіб, а летальних випадків зафіксовано 61.

За добу було протестовано 27 895 осіб методом ПЛР, 9 397 осіб – методом ІФА, 25 438 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 306 939 осіб; одужали – 2 217 563 особи; летальних випадків – 54 175; проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 379 випадків;

Вінницька область – 124 випадки;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 209 випадків;

Донецька область – 167 випадків;

Житомирська область – 163 випадки;

Закарпатська область – 25 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 116 випадків;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 150 випадків;

Львівська область – 318 випадків;

Миколаївська область – 51 випадок;

Одеська область – 222 випадки;

Полтавська область – 79 випадків;

Рівненська область – 93 випадки;

Сумська область – 113 випадків;

Тернопільська область – 159 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 93 випадки;

Хмельницька область – 130 випадків;

Черкаська область – 81 випадок;

Чернівецька область – 183 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.