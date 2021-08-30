В Україні за минулу добу від коронавірусу імунізовані 41 477 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що одну дозу отримали 13 320 осіб, повністю імунізовані – 28 157 осіб.

Протягом доби працювали 304 мобільні бригади, 1 100 пунктів щеплення, 354 центри вакцинації.

З початку кампанії вакцинації щеплено 5308727 осіб, з них отримали одну дозу – 5308725 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози – 3622915 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Усього проведено 8 931 640 щеплень.