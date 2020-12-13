В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ

В Україну з офіційним візитом прибув директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ВООЗ.

Повідомляється, що протягом наступних декількох днів доктор Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які знаходяться на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.

“На порядку денному — реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров’я”, — зазначається на сторінці ВООЗ.

Фото: World Health Organization Ukraine

Клюге та директора відділу CSE (Центру науки й навколишнього середовища ВООЗ) Гундо Вайлера в аеропорту в неділю, 13 грудня, зустрічали представник ВООЗ та голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.