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В Управлінні державної охорони також заперечили свою причетність до нагородження «слуги» Тищенка зброєю

Управління державної охорони (УДО) заперечило, що причетне до нагородження зброєю нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка. УДО стало вже третім правоохоронним відомством, якому нічого не відомо про нагородну зброю для Тищенка.

Середа, 25 травня 2022, 12:18
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Про це повідомляють #Букви.

Ще у квітні про нагородження Миколи Тищенка бойовою зброєю повідомив колишній очільник Офісу президента України Андрій Богдан. Тоді Богдан заявив, що нагородну зброю Тищенко отримав нібито за роботу для батальйону “Архангела Михаїла”.

Богдан навіть виклав відео з нагородження, однак з нього достеменно не зрозуміло, чи дійсно зброю отримує Тищенко.

#Букви вирішили надіслати відповідні запити до правоохоронних органів України, щоб дізнатись, чи дійсно “слуга” Тищенко отримав нагородну зброю.

Однак у Міністерстві оборони України на запит #Букв відповіли, що не причетні до нагородження Тищенка.

Така ж відповідь про непричетність до нагородження нардепа надійшла і від Головного управління розвідки.

Згодом #Буквам надійшла відповідь на запит і від Управління держохорони. Зокрема начальник відділу комунікацій УДО Віталій Пономаренко відповів, що у їхній структурі “немає інформації щодо нагородження Тищенка Миколи Миколайовича нагородною зброєю – автоматичним пістолетом Стєчкіна”.

 

Наразі на запит #Букв не відповіли у Міністерстві внутрішніх справ та у Службі безпеки України.

Додамо, що нагородна зброя є відомчою заохочувальною відзнакою. Водночас порядок представлення до нагородження та нагородження нею чітко регламентується відповідними відомчими підзаконними актами.

Теги: Микола Тищенко, нагородна зброя, Слуга народу, Управління держохорони

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