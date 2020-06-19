Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова заявила, що на бюджетному комітеті йде боротьба за 2,6 млрд.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Прийшов Антон Геращенко переконувати депутатів, що поліції таки треба всім доплачувати. Для вашого розуміння МВС порахувало так: зп + 50%, кожному другому поліціянту! Як рахують лікарям: зп + скільки годин відпрацював з ковідними хворими, подаєш головному лікарю, той в НСЗУ. Зрозуміло, що обіцяних 300% не вийде ні в кого! За весь час на лікарів разом з ліками витратили 1,6 млрд, а поліціянтам, які луплять людей на вулиці – 2,6 забрати хочуть”, – написала Устінова.

Вона зазначила, що всього надбавки за час епідемії отримали 12 тис. лікарів, і хочуть виплатити 67 тис.правоохоронців. “В 4 рази більше поліцейських і ментів на думку держави борються з ковідом, ніж лікарів! Ось так виглядає поліцейська держава”, – наголосила депутатка.

Раніше повідомлялося, що зі спецфонду COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплати правоохоронцям за їхню роботу в умовах епідемії.

10 червня Кабінет Міністрів на засіданні виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для зайнятих у боротьбі з коронавірусом працівникам.

Зокрема, Апарату МВС виділили 171 081,6 тис. грн,

Нацгвардії ― 125 105,5 тис. грн,

Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 774,7 тис. грн,

Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 302,5 тис. грн,

Нацполіції ― 2 249 861 тис. грн.