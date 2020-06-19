Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“Прийшов Антон Геращенко переконувати депутатів, що поліції таки треба всім доплачувати. Для вашого розуміння МВС порахувало так: зп + 50%, кожному другому поліціянту! Як рахують лікарям: зп + скільки годин відпрацював з ковідними хворими, подаєш головному лікарю, той в НСЗУ. Зрозуміло, що обіцяних 300% не вийде ні в кого! За весь час на лікарів разом з ліками витратили 1,6 млрд, а поліціянтам, які луплять людей на вулиці – 2,6 забрати хочуть”, – написала Устінова.
Вона зазначила, що всього надбавки за час епідемії отримали 12 тис. лікарів, і хочуть виплатити 67 тис.правоохоронців. “В 4 рази більше поліцейських і ментів на думку держави борються з ковідом, ніж лікарів! Ось так виглядає поліцейська держава”, – наголосила депутатка.
Раніше повідомлялося, що зі спецфонду COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплати правоохоронцям за їхню роботу в умовах епідемії.
10 червня Кабінет Міністрів на засіданні виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для зайнятих у боротьбі з коронавірусом працівникам.
Зокрема, Апарату МВС виділили 171 081,6 тис. грн,
Нацгвардії ― 125 105,5 тис. грн,
Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 774,7 тис. грн,
Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 302,5 тис. грн,
Нацполіції ― 2 249 861 тис. грн.
- Міністерство внутрішніх справ України в травні звернулося з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання надання суми в розмірі 2,5 млрд грн на доплати працівникам МВС на час карантину.
- Раніше столична поліця затримала чоловіка, який уплав дістався до Гідропарку після того, як його не пропустили на спортивний майданчик. У суді відмовилися розглядати справу українця, який уплав дістався до київського Гідропарку і був затриманий поліцією нібито за порушення карантину.