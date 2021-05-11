Про це він поінформував в інтерв’ю для “РБК-Україна”.
Голові Кабінету Міністрів нагадали, що в ЄС зараз зареєстровано чотири вакцини – Pfizer, Moderna, Johnson& Johnson та AstraZeneca. Водночас в Україні зараз щеплюють вакциною, що виробляється за ліцензією AstraZeneca на південнокорейському майданчику (AstraZeneca-SKBio), а також на індійському майданчику (Covishield), і китайським препаратом від Sinovac, “згадок про які в європейських документах немає”.
Відтак, незрозуміло, яким чином люди, вакциновані Covishield, Sinovac чи NovaVax, зможуть подорожувати до ЄС.
У відповідь Шмигаль порадив “почекати” та висловив упевненість, що вакцини проти коронавірусу Covishield, Sinovac і NovaVax будуть незабаром зареєстровані в Європейському союзі.
“Важливо, що й Astrazeneca, і Pfizer схвалені ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я, – ред.). Sinovac може бути схвалений найближчим часом, і вже зараз його схвалили багато передових країн. Питання їхньої реєстрації в ЄС – на порядку денному. І Covishield, і Sinovac розглядаються, документи прийняті та будуть розглядатися Європейським союзом”, – зазначив Шмигаль.
На його думку, всі вакцини, які схвалені ВООЗ, будуть “схвалені всіма цивілізованими країнами”.
“Впевнений, що всі ті вакцини, які схвалені ВООЗ, будуть схвалені також і всіма цивілізованими країнами. Тим більше, що ними вакцинується і частина людей в європейських країнах. Угорщина, наприклад. Тому це питання часу і технічних та бюрократичних процедур. Переконаний, ці вакцини будуть зареєстровані, давайте почекаємо“, – заявив Шмигаль.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).