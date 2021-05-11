Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував можливість подорожей до Євросоюзу українців, вакцинованих проти коронавірусу не схваленими в ЄС вакцинами, запропонувавши "почекати".

Про це він поінформував в інтерв’ю для “РБК-Україна”.

Голові Кабінету Міністрів нагадали, що в ЄС зараз зареєстровано чотири вакцини – Pfizer, Moderna, Johnson& Johnson та AstraZeneca. Водночас в Україні зараз щеплюють вакциною, що виробляється за ліцензією AstraZeneca на південнокорейському майданчику (AstraZeneca-SKBio), а також на індійському майданчику (Covishield), і китайським препаратом від Sinovac, “згадок про які в європейських документах немає”.

Відтак, незрозуміло, яким чином люди, вакциновані Covishield, Sinovac чи NovaVax, зможуть подорожувати до ЄС.

У відповідь Шмигаль порадив “почекати” та висловив упевненість, що вакцини проти коронавірусу Covishield, Sinovac і NovaVax будуть незабаром зареєстровані в Європейському союзі.

“Важливо, що й Astrazeneca, і Pfizer схвалені ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я, – ред.). Sinovac може бути схвалений найближчим часом, і вже зараз його схвалили багато передових країн. Питання їхньої реєстрації в ЄС – на порядку денному. І Covishield, і Sinovac розглядаються, документи прийняті та будуть розглядатися Європейським союзом”, – зазначив Шмигаль.

На його думку, всі вакцини, які схвалені ВООЗ, будуть “схвалені всіма цивілізованими країнами”.

“Впевнений, що всі ті вакцини, які схвалені ВООЗ, будуть схвалені також і всіма цивілізованими країнами. Тим більше, що ними вакцинується і частина людей в європейських країнах. Угорщина, наприклад. Тому це питання часу і технічних та бюрократичних процедур. Переконаний, ці вакцини будуть зареєстровані, давайте почекаємо“, – заявив Шмигаль.