В Україні можуть запровадити певні обмеження для громадян, які не хочуть робити щеплення проти коронавірусу COVID-19. Проте про це можна буде говорити лише тоді, коли щеплення отримають не менше 50% населення.

Про це розповів в інтерв’ю “ВВС News Україна” заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він прогнозує, що охочі вакцинуватися в Україні закінчаться “десь у грудні 2021 року”. Решту можуть переконувати щепитися “шляхом нормативного врегулювання”.

“Щепленим людям однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи… Щеплення рятує нас від того, щоб не стати джерелом інфікування для інших. Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція”, – зазначив Кузін.

За словами головного санлікаря, одним із варіантів може бути запровадження норми про регулярне ПЛР-тестування для невакцинованих.

“Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю. Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся”, – наголосив Кузін.

Водночас він зауважив, що про обмеження для невакцинованих проти COVID-19 говорити поки зарано.

“Ми можемо починати говорити про обмеження для невакцинованих тоді, коли щепленнями буде охоплено принаймні 50% населення. Коли ми будемо переконані, що більша частина людей свідомо обрала вакцинацію, мала доступ і отримала вакцину. Нам до цього ще далеко. Поки що про це рано говорити”, – пояснив Кузін.