Про це повідомляє Le Monde.

Віллу арештували на вимогу підрозділу прокуратури Парижа, який займається боротьбою з організованою злочинністю. Слідчі з’ясували, що вілла знаходилася у процесі продажу. Водночас продавець, швейцарська фірма, належить більшій компанії, зареєстрованій на Панамі. У Junalco вважають, що ці структури пов’язані з Рашніковим, як і покупець вілли, громадянин РФ. Угоду вартістю 17 млн ​​євро (після сплати всіх податків і зборів) у результаті було заморожено.

Права власності на три інші будинки Рашнікова на Лазуровому березі вже заморожено в адміністративному порядку після того, як росіянин 15 березня 2022 року потрапив під персональні санкції Євросоюзу. Однак вілла у Сен-Жан-Кап-Ферра не потрапила у поле зору французьких правоохоронців, оскільки не була задекларована у власності бізнесмена.

Нині загалом у Франції розслідується 17 справ щодо олігархів із РФ, за підозрою у відмиванні коштів.

Раніше у Франції заарештували віллу російського олігарха Михайла Фрідмана. Нерухомість розташовано на Лазуровому березі.

Стало відомо, що супер’яхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.