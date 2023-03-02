Розкішний маєток, який оцінюється у 23 мільйони євро, розташований у Сен-Жан-Кап-Ферра (південний схід Франції), арештовано у жовтні 2022 року. Мовиться про об'єкт, що належить голові ради директорів "Магнітогорського металургійного комбінату" Віктору Рашнікову.

Про це повідомляє Le Monde.

Віллу арештували на вимогу підрозділу прокуратури Парижа, який займається боротьбою з організованою злочинністю. Слідчі з’ясували, що вілла знаходилася у процесі продажу. Водночас продавець, швейцарська фірма, належить більшій компанії, зареєстрованій на Панамі. У Junalco вважають, що ці структури пов’язані з Рашніковим, як і покупець вілли, громадянин РФ. Угоду вартістю 17 млн ​​євро (після сплати всіх податків і зборів) у результаті було заморожено.

Права власності на три інші будинки Рашнікова на Лазуровому березі вже заморожено в адміністративному порядку після того, як росіянин 15 березня 2022 року потрапив під персональні санкції Євросоюзу. Однак вілла у Сен-Жан-Кап-Ферра не потрапила у поле зору французьких правоохоронців, оскільки не була задекларована у власності бізнесмена.

Нині загалом у Франції розслідується 17 справ щодо олігархів із РФ, за підозрою у відмиванні коштів.

Раніше у Франції заарештували віллу російського олігарха Михайла Фрідмана. Нерухомість розташовано на Лазуровому березі.

Стало відомо, що супер’яхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.