Про це повідомляє Le Monde.
Віллу арештували на вимогу підрозділу прокуратури Парижа, який займається боротьбою з організованою злочинністю. Слідчі з’ясували, що вілла знаходилася у процесі продажу. Водночас продавець, швейцарська фірма, належить більшій компанії, зареєстрованій на Панамі. У Junalco вважають, що ці структури пов’язані з Рашніковим, як і покупець вілли, громадянин РФ. Угоду вартістю 17 млн євро (після сплати всіх податків і зборів) у результаті було заморожено.
Права власності на три інші будинки Рашнікова на Лазуровому березі вже заморожено в адміністративному порядку після того, як росіянин 15 березня 2022 року потрапив під персональні санкції Євросоюзу. Однак вілла у Сен-Жан-Кап-Ферра не потрапила у поле зору французьких правоохоронців, оскільки не була задекларована у власності бізнесмена.
Нині загалом у Франції розслідується 17 справ щодо олігархів із РФ, за підозрою у відмиванні коштів.
Раніше у Франції заарештували віллу російського олігарха Михайла Фрідмана. Нерухомість розташовано на Лазуровому березі.
Стало відомо, що супер’яхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.
- Також іспанські правоохоронні органи за запитом США заарештували яхту, котра належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу, наближеному до Володимира Путіна. Йдеться про 78-метрову яхту Tango вартістю $120 мільйонів.
- 24 листопада у Страсбурзі парламент Європейського Союзу ухвалив резолюцію щодо правової ситуації в РБ. Євродепутати закликали Єврокомісію та країни, що входять до ЄС, доопрацювати правовий механізм, який дозволить конфіскувати заморожені ЄС активи, зокрема й активи Олександра Лукашенка, його родини та найближчого оточення.
- Управління зі стягнення боргів Фінляндії конфіскувало три приватні літаки, які належать росіянам, через підозру, що вони використовуються особами, які перебувають під санкціями.
- У Бельгії заморозили активи на понад 50 мільярдів євро, які належать особам або компаніям з РФ. Це пов’язано з санкційним тиском.